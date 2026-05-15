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15 de mayo 2026 - 10:30

Atención jubilados y pensionados: la fecha límite de IPS que tenés que conocer

Atención beneficiaros del organismo bonaerense, se vienen días importantes para algunos programas sociales.

El IPS advirtió a los jubilados y pensionados para no pierdan ningun tipo de beneficio.

El IPS advirtió a los jubilados y pensionados para no pierdan ningun tipo de beneficio.

Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS) lanzó una advertencia importante para miles de jubilados y pensionados bonaerenses que cobran beneficios y asignaciones familiares a través del organismo. Durante mayo habrá una fecha límite clave que deberán tener en cuenta para no sufrir bajas en los pagos.

El IPS es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones y distintos beneficios previsionales para trabajadores estatales de la provincia. Además de los haberes mensuales, muchas personas reciben asignaciones familiares y ayudas complementarias vinculadas a hijos, estudios y situaciones particulares.

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Por eso, el organismo recordó que ciertos trámites deben renovarse obligatoriamente todos los años. En caso de no presentar la documentación dentro del plazo establecido, el IPS informó que podría darse la baja inmediata en las planillas de pago correspondientes.

Jubilados IPS
Conocé las fechas importantes para la renovación de asignaciones familiares.

Conocé las fechas importantes para la renovación de asignaciones familiares.

Renovar asignaciones familiares y beneficios pensionarios: cuándo es la fecha límite

El IPS confirmó que el plazo para renovar asignaciones familiares y beneficios pensionarios vence el próximo 31 de mayo de 2026. La medida alcanza a jubilados y pensionados que tengan familiares a cargo y actualmente estén cobrando este tipo de asignaciones.

Entre las asignaciones contempladas aparecen beneficios como ayuda escolar y asignaciones familiares para hijos menores de edad o hijos con discapacidad. En todos los casos, el trámite debe realizarse una vez por año y se gestiona de manera completamente online a través del sitio oficial del IPS.

Además, también deberán presentar documentación quienes perciban beneficios pensionarios previstos en el Artículo 37 y necesiten acreditar estudios mediante certificados de alumno regular y declaraciones juradas educativas. El organismo aclaró que, pasada la fecha límite, se aplicará la baja automática del beneficio hasta regularizar la situación.

Ayuda escolar
Una de las asignaciones más importantes es la ayuda escolar.

Una de las asignaciones más importantes es la ayuda escolar.

Qué documentación se necesita para cada trámite

Para realizar la renovación de asignaciones familiares, el IPS informó que pueden iniciar el trámite aquellas personas que cobren una jubilación o pensión contributiva del organismo y tengan familiares a cargo. Los hijos deben ser menores de 18 años, solteros y residir en el país, aunque también se contemplan casos de hijos adoptados o bajo guarda, tutela o tenencia judicial.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, aunque sí deben residir en Argentina y cumplir determinadas condiciones civiles. También pueden gestionar el trámite representantes legales, tutores, curadores o guardadores con documentación judicial correspondiente.

Entre los documentos obligatorios aparecen el Formulario 109, DNI del titular (frente y dorso) y la Declaración Jurada de ingresos del grupo familiar según el Decreto Nº 1460/12. Además, deberá adjuntarse documentación que respalde los ingresos declarados, como recibos de sueldo, comprobantes de monotributo, jubilaciones, pensiones u otros aportes.

Jubilados IPS
Toda la información y requisitos para renovar las asignaciones familiares antes del 31 de mayo.

Toda la información y requisitos para renovar las asignaciones familiares antes del 31 de mayo.

El IPS también indicó que, en situaciones especiales, pueden requerirse documentos adicionales. Por ejemplo, si uno de los progenitores está ausente y no se puede presentar constancia laboral, deberá incorporarse sentencia de alimentos y denuncia por incumplimiento. En caso de fallecimiento del otro progenitor, será necesaria el acta de defunción.

Para renovar la ayuda escolar o los beneficios vinculados a estudios, será obligatorio presentar un certificado de alumno regular firmado y sellado por el establecimiento educativo o de rehabilitación correspondiente, avalado por las autoridades educativas competentes. En el caso de los beneficios pensionarios del Artículo 37, también se exige la declaración jurada de estudios para continuar cobrando la prestación.

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