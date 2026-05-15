Qué hospitales tienen atención gratuita a PAMI en 2026

Conocé qué hospitales de PAMI ofrecen atención médica gratuita a jubilados y pensionados durante 2026 y sus prestaciones.

Un sistema que permite obtener atención gratuita en hospitales para todos los beneficiarios del organismo.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) actualizó su red de hospitales y centros de salud para jubilados y pensionados durante 2026. La obra social mantiene cobertura médica gratuita en distintos puntos del país con acceso a guardias, internaciones y tratamientos incluidos dentro de las prestaciones oficiales.

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La estructura sanitaria de PAMI alcanza a millones de afiliados y concentra servicios orientados a adultos mayores. La cobertura contempla atención sin copagos en múltiples especialidades médicas , además de sistemas de derivación para casos complejos. Los afiliados pueden acceder a hospitales propios y centros médicos distribuidos en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.

El Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en Mar del Plata , forma parte de los principales establecimientos de referencia de PAMI en territorio bonaerense. El centro médico ofrece internaciones, atención de urgencias durante las 24 horas y estudios de diagnóstico por imágenes.

La red sanitaria también incluye hospitales y clínicas del conurbano bonaerense. Los centros concentran atención médica de alta demanda y servicios para patologías complejas dentro del esquema de cobertura del organismo.

Entre los establecimientos que continúan disponibles aparecen:

hospital del Bicentenario de Ituzaingó

hospital PAMI de Hurlingham

clínica PAMI de Lanús

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene como uno de sus puntos centrales a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, situada en el barrio de San Cristóbal. El establecimiento ofrece atención médica con tareas académicas y actividades de investigación.

La provincia de Santa Fe también integra la red de atención gratuita de PAMI. Rosario cuenta con dos policlínicos que cubren internación, atención ambulatoria y estudios especializados para afiliados.

Los centros médicos disponibles en Rosario son:

policlínico PAMI I

policlínico PAMI II

PAMI informó que los jubilados y pensionados pueden acceder sin costo adicional a distintas prestaciones médicas incluidas dentro de la cobertura oficial. La red sanitaria contempla estudios, tratamientos y consultas en varias especialidades.

Entre los servicios disponibles aparecen:

guardias médicas

oftalmología

tratamientos oncológicos

análisis clínicos

diagnóstico por imágenes

especialidades médicas incluidas en la cobertura

La obra social sostiene un esquema de atención pensado para adultos mayores con derivaciones específicas según el nivel de complejidad de cada paciente. Cada hospital dispone de modalidades particulares para consultas, estudios y seguimiento médico.

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Cómo acceder a los turnos de PAMI

Los afiliados necesitan contar con una Orden Médica Electrónica (OME) para solicitar turnos y prestaciones dentro de la red de hospitales de PAMI. El documento debe ser emitido previamente por el médico de cabecera o por un especialista habilitado. El sistema permite que la orden quede cargada dentro de la plataforma oficial de la obra social. A partir de ese paso, el afiliado puede avanzar con la gestión del turno según las condiciones de atención de cada establecimiento médico.

PAMI habilita modalidades presenciales y online para la asignación de consultas. El mecanismo busca reducir tiempos administrativos y simplificar el acceso a estudios médicos y controles de salud para jubilados y pensionados. La obra social también mantiene un proceso de digitalización de trámites y antecedentes médicos. El sistema apunta a ordenar la validación de información clínica y mejorar la coordinación entre hospitales y profesionales.

Cada hospital puede manejar criterios propios para la atención y asignación de turnos (por lo que no existe un modelo especificado). Los afiliados deben verificar la modalidad disponible según el establecimiento al que necesiten concurrir.

PAMI remarcó que la actualización de la red médica mantiene cobertura gratuita en hospitales y centros de salud distribuidos en distintas provincias. El esquema incluye atención integral para jubilados y pensionados sin necesidad de abonar copagos dentro de las prestaciones oficiales.