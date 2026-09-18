Paulo Londra anunció la fecha de "entre CIELOS", su nuevo álbum de estudio + Agregar ámbito en









Un nuevo proyecto con una sonoridad renovada, más alegre y festiva dentro de un nuevo universo musical producido por Tiano y Lisan Beat.

El cantante cordobes anunció el lanzamiento de su nuevo disco.

Paulo Londra confirmó que su esperado nuevo álbum de estudio, "entre CIELOS", estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 21 de octubre. Un nuevo proyecto con una sonoridad renovada, más alegre y festiva dentro de un nuevo universo musical producido por Tiano y Lisan Beat. Además, adelantó que se viene un nuevo single el próximo 30 de septiembre como último adelanto antes del lanzamiento del álbum.

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El anuncio llega tras el estreno de "me asfixia LA CIUDAD", una canción que funciona como puerta de entrada a esta nueva búsqueda sonora dentro de su carrera. Con un enfoque más íntimo y vulnerable, este primer adelanto combina frescura y serenidad para retratar la necesidad de bajar un cambio y encontrar refugio en el amor en medio del caos urbano. Este matiz conceptual sienta las bases de la etapa creativa que atravesará "entre CIELOS", marcando un momento de renovación y evolución artística.

View this post on Instagram Lista de temas de "entre CIELOS" no PAIN no GAIN no VALE hIGhLIGhTS angelical alucinaCIONES el SALVADOR hazme EL FAVOR hasta que LLEGUE YO me asfixia LA CIUDAD maquiNANDOME A este gran año para Paulo se le suma su último show del año en Buenos Aires el próximo 28 de noviembre en el Movistar Arena. El lugar perfecto para escuchar por primera vez en vivo este nuevo material y repasar los grandes éxitos de su carrera, marcando su reencuentro con el público porteño donde anteriormente agotó dos funciones consecutivas.

Las entradas para el show de Paulo Londra en el Movistar Arena están disponibles en la web www.movistaraena.com.ar.