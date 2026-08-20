La confianza del consumidor marcó una caída mensual de 1,1% durante agosto + Agregar ámbito en









Por regiones, el ICC registró aumentos en CABA y GBA, mientras que disminuyó en el Interior, según publicó en esta jornada la Universidad Di Tella.

La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-4,03%), seguida por Situación Personal (-3,31%).

El Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 40,23 puntos en agosto, una caída mensual de 1,08%. Se trata de un nivel similar respecto de agosto de 2025, según publicó en esta jornada el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

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Por regiones, el ICC registró aumentos en CABA y GBA, mientras que disminuyó en el Interior. El mayor aumento se observó en el GBA (+0,41%), seguido por CABA (+0,11%), mientras que el Interior registró una caída de 3,79%. El Interior exhibe el índice más elevado (43,82 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (38,27 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares. Los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,13%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 1,76%. Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (42,68 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (36,76 puntos).

Por subíndices, Situación Macroeconómica registró un aumento de 3,06% en agosto, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones. La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-4,03%), seguida por Situación Personal (-3,31%).

A su vez, las Expectativas Futuras aumentaron 0,44%, mientras que las Condiciones Presentes disminuyeron 3,18%. En la comparación interanual, las Expectativas Futuras se ubican 2,44% por encima del nivel de agosto de 2025, en tanto que las Condiciones Presentes se encuentran 1,65% por debajo del registro de un año atrás.