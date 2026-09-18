Por qué se celebra el Día del Estudiante cada 21 de septiembre y la coincidencia con el Día de la Primavera + Agregar ámbito en









Un cruce de tradiciones convirtió al 21 de septiembre en una jornada clave para la juventud. La historia detrás del festejo y el alcance del asueto educativo.

Aunque no es feriado nacional, la jornada otorga asueto a los alumnos del nivel secundario para que puedan festejar. Magnific

El Día del Estudiante en la Argentina se celebra cada 21 de septiembre como un reconocimiento a la juventud y a su rol en la sociedad. Este 2026 la fecha cae un día lunes, lo que permite a los alumnos disfrutar de un día libre extra en el inicio de la semana para organizar los clásicos festejos al aire libre en plazas y parques de todo el país.

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La jornada coincide tradicionalmente con el festejo de la primavera, transformando la fecha en un acontecimiento popular que moviliza a millones de jóvenes. Aunque ambas conmemoraciones tienen orígenes distintos, la combinación del cambio de estación y la pausa escolar consolidó a esta efeméride como un símbolo de encuentro.

Magnific 21 de septiembre: Día del Estudiante El motivo histórico detrás de la elección del 21 de septiembre como Día del Estudiante se remonta a 1888, cuando llegaron a Buenos Aires los restos de Domingo Faustino Sarmiento, fallecido diez días antes en Asunción, Paraguay. Cuatro años después, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Salvador Debenedetti, propuso homenajear al "padre de la educación nacional" creando una jornada dedicada a los alumnos.

La iniciativa comenzó con discursos y lecturas sobre la obra de Sarmiento en las aulas universitarias y terminó expandiéndose a todas las instituciones del país. El expresidente argentino dejó un legado que incluye la fundación de más de 800 escuelas y el acceso a la enseñanza pública. Por estos méritos, también se lo recuerda cada 11 de septiembre en el Día del Maestro.

La coincidencia con el Día de la Primavera A diferencia de otras estaciones que pasan sin grandes festejos, la llegada de la primavera genera un fuerte impacto cultural. El inicio de los días más cálidos y las ganas de estar al aire libre se sumaron de forma natural al festejo de los estudiantes. Sin embargo, es importante resaltar que, desde el punto de vista astronómico, el inicio de la estación no siempre coincide con el día de las celebraciones.

Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio vernal de 2026 ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21:05, momento exacto en el que el Sol se alinea de forma perpendicular con el ecuador terrestre. De todas maneras, los festejos quedaron consolidados al 21 de septiembre como todos los años. Quiénes tienen feriado el Día del Estudiante El 21 de septiembre no es un feriado nacional ni un día no laborable según el calendario oficial del Gobierno. Por este motivo, los comercios, bancos, empresas privadas y administración pública funcionan con total normalidad en todo el país. El alcance del feriado se limita exclusivamente al sistema educativo, aunque todo depende del nivel: Nivel secundario y técnico : gozan de asueto escolar tanto alumnos como docentes

: gozan de asueto escolar tanto alumnos como docentes Nivel inicial y primario : las clases se dictan con normalidad, aunque las escuelas suelen realizar jornadas recreativas

: las clases se dictan con normalidad, aunque las escuelas suelen realizar jornadas recreativas Universidades y terciarios: la suspensión de actividades depende de la autonomía de cada facultad

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