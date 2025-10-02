La desigualdad cayó en el segundo trimestre y fue uno de los motores para la baja de la pobreza







El INDEC reportó que bajó tanto el Coeficiente de Gini como la brecha de ingresos entre los deciles que más y menos tienen.

La desigualdad explicó aproximadamente 1,3 puntos de la baja de la pobreza, según especialistas.

La desigualdad cayó en el segundo trimestre y fue uno de los motores para la baja de la pobreza. Aun así, los especialistas señalan que no necesariamente es un indicador que refleje una mejora significativa en las condiciones de vida o una economía más pujante.

Según informó el INDEC este jueves, el Coeficiente de Gini, uno de los indicadores que utiliza el instituto para seguir la evolución de la distribución del ingreso, bajó al 0,424 entre abril y junio de 2025, lo cual refleja una mayor equidad entre los que más y menos tienen. En el mismo período de 2024 había sido de 0,436, mientras que en el último trimestre con aguinaldo había marcado un 0,430.

Asimismo, el decil de la población que más gana percibió ingresos 13 veces mayor al de la porción que menos tiene. Dicha brecha había sido idéntica en el último trimestre sin aguinaldo, aunque era de 14 en el segundo trimestre del año pasado.

