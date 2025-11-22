El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.398,35 para la compra y a $1.450,06 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 22 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, sábado 22 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, sábado 22 de noviembre
El dólar blue se ubica en $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, sábado 22 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.491,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 22 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.452,94 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 22 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 22 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.477,96, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 22 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.652,61, según Binance.
