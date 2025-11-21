Aprovechá cada dólar en tus vacaciones: cuánto cuesta viajar a México desde Argentina

La mejor manera de hacer rendir tu dinero es con una correcta planificación y previsibilidad.

Planificar unas vacaciones internacionales requiere una gestión financiera cuidadosa para asegurar que cada dólar invertido rinda al máximo y permita disfrutar de la experiencia al completo. Cuando se trata de destinos atractivos como México , es esencial presupuestar correctamente los gastos, desde el transporte hasta el alojamiento y las actividades.

Conocer de antemano los costos asociados al viaje es la mejor manera de evitar imprevistos y optimizar los recursos. Esto incluye analizar el precio de los pasajes aéreos, el tipo de hospedaje deseado y el presupuesto necesario para las comidas y excursiones en un destino tan vasto como el país azteca.

El costo de un viaje a México puede variar dependiendo de la temporada, los servicios que elijas y la forma en que organices tu presupuesto. El primer gran gasto es el pasaje de avión , cuyos precios de vuelos desde Argentina suelen oscilar entre los USD 185 y USD 360 , dependiendo de la aerolínea, la anticipación de la compra y la época del año.

Una vez en México, el transporte interno ofrece opciones con rangos de precios definidos: los colectivos o micros son la opción más económica, con precios que van desde los USD 28,57 a los USD 142,86, dependiendo de la distancia. En cambio, los vuelos internos pueden rondar entre los USD 142,86 y los USD 285,71.

Respecto al alojamiento, es posible encontrar opciones para todos los presupuestos. Los hostels y hoteles boutique, más económicos , ofrecen precios que van desde USD 3,09 hasta los USD 10,29 por noche. Si se busca mayor comodidad, los hoteles de 3 y 4 estrellas suelen costar entre USD 10,29 y USD 25,74 la noche .

Finalmente, para comidas y experiencias, se puede comer en mercados o puestos callejeros por menos de USD 11. Sin embargo, un presupuesto diario promedio para comida en lugares accesibles puede rondar entre los USD 57 y USD 143. En cuanto a las experiencias, las entradas a sitios como Teotihuacán o Chichén Itzá suelen rondar entre los USD 28 a USD 69, y las excursiones guiadas se encuentran generalmente entre USD 57 y USD 171.

Los requisitos de los argentinos para visitar México

Los ciudadanos argentinos que deseen viajar a México con fines turísticos deben cumplir con ciertos requisitos migratorios esenciales antes de su ingreso al país.

En primer lugar, es fundamental contar con un pasaporte argentino vigente (con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada). Si bien los argentinos no necesitan solicitar una visa para estancias menores a 180 días con fines turísticos, es necesario obtener la Forma Migratoria Múltiple (FMM), que se completa a la llegada.

Las autoridades también pueden solicitar el comprobante de vuelo de regreso o de salida a otro país, una reserva de alojamiento y, aunque no siempre se pide, una prueba de solvencia económica para demostrar que se pueden cubrir los gastos durante la estadía.