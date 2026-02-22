La abogada argentina Agostina Páez detenida en Río de Janeiro por racismo denunció amenazas: "Vas a morir" + Seguir en









La abogada argentina, que no puede salir de Brasil mientras avanza la causa por injuria racial, publicó en Instagram mensajes intimidatorios y de odio que recibe desde enero.

La abogada argentina Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la polémica tras difundir públicamente las amenazas que asegura recibir desde que fue denunciada en Río de Janeiro, Brasil, por presuntos gestos racistas hacia un mozo.

Los mensajes intimidantes a la abogada A través de historias en Instagram, Páez compartió capturas de mensajes con insultos xenófobos, agravios sexuales y advertencias de muerte, muchos de ellos escritos en portugués. Entre las frases que exhibió se leen intimidaciones directas como “vas a morir”, “no vas a tener paz” y “cuidado al caminar sola”, acompañadas en algunos casos por emojis alusivos a la muerte.

La letrada enfrenta una causa por injuria racial en el vecino país y, mientras se sustancia el proceso, no puede abandonar territorio brasileño. Según su entorno, la situación judicial se combina con un fuerte impacto emocional derivado del hostigamiento en redes sociales.

chats-abogada A través de historias en Instagram, Páez compartió capturas de mensajes con insultos xenófobos, agravios sexuales y advertencias de muerte, muchos de ellos escritos en portugués. En paralelo, su defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestiona aspectos del procedimiento y solicita garantías legales. El recurso incluiría referencias a horarios del hecho investigado y a registros de cámaras de seguridad que, según sostienen, no habrían sido incorporados al expediente.

Colegios de abogados de Santiago del Estero y de la Ciudad de Buenos Aires solicitaron además la intervención de la Cancillería argentina para asegurar seguimiento consular del caso.

Mientras la investigación continúa en Brasil, Páez sostiene que es blanco de una campaña de odio digital y asegura que seguirá ejerciendo su derecho de defensa ante la Justicia.

