Deuda: el Tesoro alivió vencimientos de febrero tras canjear casi el 65% de una letra dólar linked

El canje representó unos u$s1.555 millones, equivalente a unos $2,1 billones. De este modo, quedaría un remanente de $7,4 billones para el 27 de febrero.

El Tesoro extendió vencimientos en pesos, aunque debe afrontar todavía un abultado monto de obligaciones en los próximos dos meses. Depositphotos

Con el objetivo de aliviar los vencimientos de la deuda pesos, el Tesoro canjeó el 64,3% de una letra indexada al dólar oficial (Lelink D27F6) que caduca el 27 de este mes. A cambio, los inversores recibieron un instrumento similar (Lelink D30A6), pero con vencimiento el 30 de abril.

Este miércoles la secretaría de Finanzas anunció que recibió 63 ofertas para canjear un equivalente a u$s1.616 millones. De este total, se adjudicó u$s1.555 millones (el 96%).

"Se recuerda a los participantes cuyas ofertas hayan sido aceptadas que antes de las 17 horas del día viernes 20 de febrero de 2026 (T+2), deberán realizar una única transferencia del título elegible desde su cuenta en la CRYL del BCRA, a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad", indicó la cartera que depende del Ministerio de Economía.

"Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas", acotó.

El Gobierno busca aliviar los abultados vencimientos en pesos Vale recordar que en concepto de la Lelink D27F6 había un monto en circulación de u$s2.394 millones.

Según un informe de Equilibra en base a datos del Ministerio de Economía, el 27 de febrero vencían $9,6 billones antes del canje. Por ende, tras la operación de esta jornada, y tomando el tipo de cambio de cierre de este miércoles 18 de febrero ($1.396), quedaría un remanente de $7,4 billones. Hacia adelante, los vencimientos son abultados: entre marzo y abril vencen aproximadamente otros $35,2 billones.

