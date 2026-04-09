La financiación con tarjetas de crédito cayó 6,8% real en el primer trimestre y advierten por contracción del consumo + Seguir en









En marzo, el financiamiento a través de este medio subió en términos nominales y presentó una variación interanual del 37,8%.

La operatoria con tarjetas de crédito aumentó, pero el financiamiento cayó en términos reales. Mariano Fuchila

En el primer trimestre del año, la financiación con tarjetas de crédito en pesos cayó 6,8% en términos nominales, en un contexto de retracción en el consumo. Sin embargo, en marzo se registró un avance que no alcanzó a contrarrestar la tendencia de los dos meses anteriores.

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Los datos se desprenden de un reciente informe de First Capital Group con base en cifras proporcionadas por el Banco Central (BCRA) para marzo. En ese mes, la operatoria a través de estas tarjetas subió en términos nominales un 3,2% a nivel mensual, y el saldo total acumulado alcanzó los $24 billones de pesos. Esto implicó un crecimiento interanual del 37,8% frente a los $17,4 del mismo período anterior.

En lo que respecta a las variaciones reales, la suba mensual llegó al 0,2%, mientras que a nivel interanual el incremento fue del 4,3%. "La gran variación experimentada este mes en relación con el anterior, la debemos buscar más por factores técnicos y prácticos", señaló Guillermo Barbero, socio de First.

Tarjetas de Crédito - BCRA.png En ese sentido, el especialista sostuvo que la disparidad surge a partir de "comparar dos meses con gran diferencia de días y distintos momentos de cierres contables", más que por un cambio brusco en el consumo. "Se repiten aquí las causas expresadas en el rubro de los préstamos personales", agregó.

Concretamente, desde la firma expresan que la cartera que se construye a través del financiamiento por tarjetas de crédito creció por debajo de la inflación en el primer trimestre, lo que refleja una contracción del consumo.

Por otra parte, el saldo financiado en dólares por el mismo medio disminuyó un 15,2% mensual. El saldo se ubicó en u$s684 millones para el total acumulado, y presentó un incremento interanual del 9,8%, contra los u$s623 millones al cierre del mismo mes del año anterior. "Las variaciones de este rubro se mantienen dentro de los guarismos del año último", concluyó Barbero. Crece el uso de tarjetas de crédito para pagar gastos básicos En la provincia de Buenos Aires, el consumo acumuló su décima caída consecutiva en febrero. En este marco, se observa un creciente uso de las tarjetas de crédito para financiar gastos básicos. Un informe publicado el pasado lunes por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro), exhibió que el consumo se hundió 9,5% real contra febrero de 2025. Este retroceso fue explicado por el derrumbe en los pagos realizados con dinero en cuenta (-15,6%), ya que las transacciones con tarjeta crecieron 1,2%. Asimismo, desde Bapro remarcaron la "tendencia de mayor utilización del financiamiento para sostener los niveles de gasto". En efecto, en el primer bimestre las tarjetas incrementaron su participación en el consumo total en 5 puntos porcentuales (p.p.) respecto del mismo período de 2025, y en 13 p.p. versus 2024.