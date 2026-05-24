Lionel Scaloni empieza a definir el Mundial 2026: los 28 jugadores de la prelista quedan liberados este fin de semana

Con el cierre de las ligas europeas, gran parte de los reservados por Scaloni quedará a disposición para el debut ante Argelia.

Lionel Scaloni comienza a definir la lista final de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni comenzará a delinear la lista definitiva para el Mundial 2026 luego de que 28 futbolistas de la prelista de la Selección Argentina finalicen sus temporadas este fin de semana y queden liberados de sus clubes. A menos de un mes del debut frente a Argelia , el cuerpo técnico entra en la etapa decisiva para definir a los convocados.

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El cierre de las principales ligas europeas permitirá que una gran cantidad de futbolistas empiece a enfocarse exclusivamente en la Copa del Mundo. A esos 28 jugadores se suman otros 11 futbolistas que ya habían terminado su actividad días atrás y quedaron disponibles para incorporarse a la preparación de la Selección.

Desde España llegará uno de los grupos más numerosos. Allí aparecen varios jugadores que tienen prácticamente asegurado un lugar en la lista definitiva, especialmente futbolistas del Atlético de Madrid , como Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nicolás González .

Entre quienes todavía pelean por convencer a Scaloni también figuran Giovani Lo Celso, Zaid Romero, Guido Rodríguez y Claudio Echeverri .

julian alvarez festejo atletico de madrid.jpg Julián Álvarez terminará la temporada en España y llegará liberado al Mundial 2026. @Atleti

La Premier League entrega nombres clave para Scaloni

La temporada inglesa también llegará a su final este domingo y liberará a varios futbolistas considerados fundamentales dentro del ciclo de Scaloni.

Entre los jugadores con presencia prácticamente asegurada aparecen Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Enzo Fernández, todos con un rol importante dentro de la estructura titular del equipo argentino.

Al mismo tiempo, otros futbolistas todavía mantienen expectativas de meterse entre los 26 convocados definitivos. Ese grupo incluye a Walter Benítez, Marcos Senesi y Emiliano Buendía.

Más relegados en la consideración aparecen Nicolás Domínguez y Alejandro Garnacho, aunque ambos continúan dentro del radar del cuerpo técnico en esta recta final previa al Mundial.

dibu martínez Emiliano “Dibu” Martínez finalizará la temporada con Aston Villa y quedará a disposición de la Selección Argentina. Instagram @emi_martinez26

La Serie A cierra con Lautaro campeón y dudas por Nicolás Paz

En Italia, la Serie A también bajará el telón este fin de semana y permitirá que varios argentinos comiencen a enfocarse completamente en la Copa del Mundo.

El caso más destacado es el de Lautaro Martínez, que llegará al Mundial después de consagrarse campeón con Inter y ser elegido como el mejor delantero del campeonato italiano.

La preocupación pasa por Nicolás Paz, quien sufrió una molestia en una de sus rodillas y decidió no jugar el último partido del Como frente a Cremonese para evitar agravar la situación.

Además, futbolistas como Máximo Perrone, Matías Soulé, Santiago Castro y Mateo Pellegrino siguen peleando desde atrás por un lugar en la convocatoria final.

Inter campeon copa italia lautaro Lautaro Martínez llegará a la Copa del Mundo tras consagrarse campeón con Inter en Italia.

Sudamérica todavía espera por las copas

Mientras Europa comienza a liberar jugadores, varios futbolistas que militan en Sudamérica todavía deben disputar compromisos decisivos. La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana finalizará entre el 26 y el 28 de mayo, mientras que el Brasileirao cerrará el fin de semana siguiente.

En Palmeiras, continúan en competencia Agustín Giay y Juan Manuel López, ambos con posibilidades de meterse en la nómina definitiva.

En River, los seis futbolistas incluidos en la prelista cerrarán el semestre ante Blooming y no se descarta que Scaloni solicite la liberación anticipada de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Además, Santiago Beltrán podría incorporarse como sparring.

Por su parte, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Aníbal Moreno aparecen con menos chances de integrar la convocatoria final.

montiel Gonzalo Montiel podría ser liberado antes de tiempo por River para sumarse a la Selección Argentina.

Boca y Racing también esperan definiciones

En Boca, la atención estará puesta en el duelo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Entre los jugadores reservados, el único que parece tener un lugar asegurado en el Mundial es Leandro Paredes.

En cambio, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda aparecen más como apuestas a futuro dentro del proyecto de Scaloni.

Racing, en tanto, cerrará su semestre frente a Independiente Petrolero por la Sudamericana y luego liberará a Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.

gabriel rojas racing Gabriel Rojas quedará liberado por Racing tras el cierre de la fase de grupos de la Sudamericana.

La MLS también libera a Messi y De Paul

La liga estadounidense todavía tiene actividad este fin de semana, pero Lionel Messi y Rodrigo De Paul quedarán liberados luego del partido que Inter Miami disputará este domingo frente a Philadelphia Union.

Ambos futbolistas aparecen como piezas centrales dentro del esquema de Lionel Scaloni y llegarán al Mundial 2026 tras completar la primera parte de la temporada en la MLS.

La presencia de Messi vuelve a ser la gran referencia del plantel argentino rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar 2022, mientras que De Paul continúa consolidado como uno de los líderes futbolísticos y anímicos del seleccionado.

messi con de paul Lionel Messi y Rodrigo De Paul cerrarán su actividad con Inter Miami antes de sumarse al seleccionado.

Además, varios futbolistas que ya terminaron sus temporadas la semana pasada comenzaron a quedar a disposición de la Selección. Entre ellos aparecen Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Nicolás Otamendi, este último con futuro inmediato como refuerzo de River.