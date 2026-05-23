Quién era Nasire Best, el atacante abatido por el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

Nasire Best fue abatido por el Servicio Secreto tras abrir fuego contra un puesto de control cerca de la Casa Blanca.

El hombre que abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca fue identificado como Nasire Best , de 21 años , según reportaron medios estadounidenses. El atacante murió luego de ser baleado por agentes federales tras disparar contra ellos en las inmediaciones del complejo presidencial de EEUU.

El episodio ocurrió este sábado por la tarde cerca de 17th Street NW , en Washington . De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, Best caminaba de manera errática por la zona antes de acercarse al puesto de seguridad y abrir fuego con un revólver . Según esa reconstrucción, llegó a realizar unos pocos disparos antes de ser reducido por efectivos del Servicio Secreto.

Best ya había tenido episodios previos con el Servicio Secreto . Según informó CNN, en junio de 2025 fue detenido después de bloquear un carril de ingreso a la Casa Blanca y afirmar que era “Dios” . Tras ese hecho, fue derivado al Psychiatric Institute of Washington para una evaluación de salud mental.

Un mes después, en julio de 2025 , volvió a ser arrestado cuando intentó ingresar por una entrada vehicular del complejo presidencial. Luego de ese episodio, un juez le ordenó mantenerse alejado de los terrenos de la Casa Blanca .

Durante la investigación de esos antecedentes, las autoridades detectaron publicaciones en redes sociales en las que Best aseguraba ser “el verdadero Osama bin Laden” y al menos un mensaje en el que manifestaba su intención de dañar a Donald Trump , según la misma reconstrucción.

Un civil herido y Trump dentro de la residencia oficial

Al momento del hecho, el presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial y no fue afectado por el episodio. Según un funcionario del Gobierno, el mandatario fue informado de lo ocurrido por el Servicio Secreto.

Durante el intercambio de disparos, una persona civil también resultó herida. Por el momento, no estaba claro si fue alcanzada por los disparos iniciales del atacante o durante la respuesta de los agentes. Según medios estadounidenses, el transeúnte se encontraba en estado crítico.

Periodistas que trabajaban en la zona del North Lawn escucharon lo que describieron como decenas de disparos y recibieron la orden de refugiarse en la sala de prensa de la Casa Blanca. Agentes del Servicio Secreto bloquearon los accesos y restringieron la circulación mientras avanzaba el operativo.

La corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, publicó un video en el que se la ve tirarse al suelo al escuchar las detonaciones mientras grababa un contenido para redes sociales. Otros periodistas de cadenas como CNN, NBC y agencias internacionales también reportaron haber escuchado una serie de disparos.