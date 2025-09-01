La liquidación de dólares del agro se desplomó en agosto: bajó a u$s1.818 millones, 55% menos que en julio







La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que en agosto el ingreso de divisas fue un 25% menos que en el mismo mes del año pasado y un 55% menos que en julio, cuando se registró un récord histórico. Pese a la caída mensual, el acumulado de enero a agosto alcanzó los u$s21.339 millones.

Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que en agosto ingresaron u$s1.818 millones, un 25% menos que en el mismo mes del año pasado y un 55% menos que en julio, cuando se registró un récord histórico. Pese a la caída mensual, el acumulado de enero a agosto alcanzó los u$s21.339 millones, lo que representa una mejora del 32% interanual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Freno tras el récord de julio El octavo mes del año mostró una desaceleración en la liquidación de divisas del complejo agroexportador, que representa el 48% de las ventas externas del país. Los u$s1.818 millones declarados significaron un descenso del 25% respecto de agosto de 2024 y del 55% frente a julio de este año, cuando se alcanzó un nivel récord.

Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403, lo que implica un crecimiento del 32% frente al mismo período del año pasado, de acuerdo con el informe difundido por CIARA-CEC.

Desde las cámaras exportadoras explicaron que agosto suele ser un mes de baja estacional debido a la finalización del pico de la cosecha gruesa. Sin embargo, destacaron que la reducción progresiva de los derechos de exportación permitió sostener un flujo de ventas al exterior y al procesamiento industrial que superó las expectativas de ingreso de divisas.

“El ingreso mensual de divisas, que luego se transforma en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”, señalaron en un comunicado.

Críticas del sector agropecuario por la disparada del dólar Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403, lo que implica un crecimiento del 32%. La dinámica de la liquidación El reporte también aclaró que las comparaciones intermensuales e interanuales deben leerse con cautela, ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por factores estacionales y externos. Entre ellos, se destacan las oscilaciones internacionales de precios, la oferta de granos, las condiciones climáticas, los feriados, las medidas sindicales y las barreras comerciales o fitosanitarias impuestas por otros países. Además, recordaron que la mayor parte de los dólares ingresan con una antelación de 30 días en el caso de los granos y hasta 90 días en aceites y harinas proteicas, por lo que no se registran demoras en el proceso de liquidación.