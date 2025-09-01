SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de septiembre 2025 - 09:23

La liquidación de dólares del agro se desplomó en agosto: bajó a u$s1.818 millones, 55% menos que en julio

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que en agosto el ingreso de divisas fue un 25% menos que en el mismo mes del año pasado y un 55% menos que en julio, cuando se registró un récord histórico. Pese a la caída mensual, el acumulado de enero a agosto alcanzó los u$s21.339 millones.

Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403

Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403

Freno tras el récord de julio

El octavo mes del año mostró una desaceleración en la liquidación de divisas del complejo agroexportador, que representa el 48% de las ventas externas del país. Los u$s1.818 millones declarados significaron un descenso del 25% respecto de agosto de 2024 y del 55% frente a julio de este año, cuando se alcanzó un nivel récord.

Informate más

Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403, lo que implica un crecimiento del 32% frente al mismo período del año pasado, de acuerdo con el informe difundido por CIARA-CEC.

Desde las cámaras exportadoras explicaron que agosto suele ser un mes de baja estacional debido a la finalización del pico de la cosecha gruesa. Sin embargo, destacaron que la reducción progresiva de los derechos de exportación permitió sostener un flujo de ventas al exterior y al procesamiento industrial que superó las expectativas de ingreso de divisas.

“El ingreso mensual de divisas, que luego se transforma en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”, señalaron en un comunicado.

Críticas del sector agropecuario por la disparada del dólar
Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403, lo que implica un crecimiento del 32%.

Pese a este retroceso puntual, el sector acumula en lo que va de 2025 ingresos por u$s21.339.455.403, lo que implica un crecimiento del 32%.

La dinámica de la liquidación

El reporte también aclaró que las comparaciones intermensuales e interanuales deben leerse con cautela, ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por factores estacionales y externos. Entre ellos, se destacan las oscilaciones internacionales de precios, la oferta de granos, las condiciones climáticas, los feriados, las medidas sindicales y las barreras comerciales o fitosanitarias impuestas por otros países.

Además, recordaron que la mayor parte de los dólares ingresan con una antelación de 30 días en el caso de los granos y hasta 90 días en aceites y harinas proteicas, por lo que no se registran demoras en el proceso de liquidación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias