El S&P Merval cae sin la referencia de Wall Street en una semana clave para el mercado







El selectivo local arranca septiembre en baja tras caer 14,4% en agosto, con foco en dólar, tasas y la elección clave en Provincia; sin referencia de Wall Street por feriado.

Semana clave en el inicio de septiembre para los mercados. Depositphotos

El S&P Merval abre la semana en baja después de marcar pérdidas de hasta 14,4% durante agosto. El mercado, de esta forma, mira de cerca el desempeño del dólar y las tasas de interés la última semana antes de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, que podría ser clave para testear a la gestión actual. Paralelamente el primer día del mes no cuenta con la referencia de Wall Street ya que es un feriado nacional por el Día del Trabajo.

"El próximo domingo serán los comicios en la Provincia de Buenos Aires y uno de los principales desafíos que enfrentará el oficialismo nacional para mostrar su competitividad en las urnas. El mercado comenzó a pricear una derrota con las últimas noticias y, de no concretarse ese resultado, los valores de las acciones y bonos pueden dispararse. Si se considera que ganará el oficialismo provincial, opciones de refugio de valor frente al dólar como los cedear serán mejores opciones", explicó en esta jornada Bell Bursátil.

Agosto, un mes para el olvido En Wall Street, Edenor encabezó las pérdidas mensuales de los activos argentinos tras contraerse un 25%. Fue seguida por Grupo Supervielle (-24%) y BBVA Argentina (-23%). Además del impacto por el escándalo en la Andis, la caída mensual de los papeles estuvo explicada a partir de los reveses legislativos del Gobierno en el Congreso.

En agosto, el S&P Merval perdió un 14,4% a 1.984.845,04 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 14,3% a 1.463,26 puntos. A nivel mensual, los títulos soberanos en dólares retrocedieron entre 2,5% y 5,7%, con mayor castigo en los títulos ley local frente a los de ley Nueva York.