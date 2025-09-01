Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este lunes 1 de septiembre







Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta inicia un nuevo mes arriba de los $2.100.

El euro hoy -sin impuestos- inicia septiembre a $1.518,72 para la compra y a $1.603,62 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.523,75 para la compra y a $1.654,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.101,45.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 1 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $9 a $1.342.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 1 de septiembre El dólar blue cayó $30 a $1.320 y la brecha con el oficial quedó negativa en el 1,6%.

Valor del MEP hoy, lunes 1 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.357,34 y la brecha con el oficial es del 1,1%. Valor del dólar CCL hoy, lunes 1 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.355,27 y la brecha se ubicó en el 1%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.359,83, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.390, según Binance.

Temas euro

Dólar

BCRA

Ámbito