Patentes 0km: desde el Gobierno aseguran que ya se encuentran disponibles en todo el país

El Ministerio de Justicia informó que la entrega ya está normalizada en la Argentina, tras reforzar logística y habilitar proveedores privados.

Se recupera el stock de chapa patente en el país

El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó que la entrega de chapas patentes para vehículos 0km ya se encuentra al día en todo el territorio nacional , asegurando que los autos nuevos puedan circular con la documentación completa y en regla.

Según un alto funcionario del área, el operativo masivo de distribución permitió garantizar la disponibilidad en todas las jurisdicciones y acompañar el récord en la venta de automóviles 0km , que alcanzan los mejores niveles desde 2018, reflejando un crecimiento sostenido del sector.

El sistema había colapsado en 2023 debido a la crisis económica, las restricciones a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal.

Para solucionar la situación, la gestión actual implementó una reforma estructural: habilitó proveedores privados mediante licitaciones públicas, reforzó la logística y desarrolló un esquema de distribución que terminó con el desabastecimiento.

“Ahora habrá disponibilidad asegurada en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos: en el primer semestre de 2025 registramos ventas récord de unidades 0km, algo que no ocurría desde 2018”, destacó el funcionario.

Con estas medidas, los nuevos autos ya pueden salir a las calles sin demoras, garantizando seguridad jurídica y facilitando la circulación en todo el país.