Las apuestas por noticias sobre la guerra en Medio Oriente crecen en Polymarket y Wall Street

Los analistas apuntan a que algunos operadores conocen sobre las decisiones que se toman en Washington. Cuáles fueron los casos más resonantes.

El mercado de apuestas no para de crecer por la guerra en Medio Oriente.

La guerra en Medio Oriente no solo tiene impacto político y social, sino que además se infiltró en el mundo de las apuestas globales , lideradas por sitios como Polymarket y marcadas por movimientos en el índice bursátil S&P 500 y futuros de petróleo . De esta forma, se sospecha que algunos operadores conocen decisiones clave por parte de la Casa Blanca.

El caso de Polymarket es el más resonante ya que permite a los usuarios apostar de forma anónima sobre los resultados de eventos , desde torneos deportivos hasta altos el fuego, sin necesidad de subir un documento de identidad. La plataforma, que alcanzó gran popularidad en 2024 por las elecciones presidenciales en EEUU, se convirtió en una de uso de información privilegiada. Por ejemplo, se conocieron apuestas oportunas sobre los planes de Estados Unidos para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro, así como del inicio de la guerra contra Irán dos meses después .

En ese sentido, los analistas identificaron docenas de ejemplos de apuestas fuertes sobre eventos críticos. Hasta el miércoles, había 355 mercados de predicción en vivo en Polymarket vinculados a resultados de la guerra, desde la identidad del próximo líder de Irán hasta la fecha de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

El analista independiente de la cadena de bloques conocido como Andrew 10 GWEI reveló al medio Al Jazeera su descubrimiento de 38 cuentas que, según él, pertenecen a una sola persona y que obtuvieron más de u$s2 millones apostando correctamente a los lanzamientos del 28 de febrero .

Cada una de las cuentas realizó entre cuatro y diez apuestas con una tasa de éxito cercana al 100% . Asimismo, el usuario comenzó a preparar sus cuentas con transferencias de criptomonedas el 22 de febrero, antes de realizar las apuestas el 27 de febrero entre las 11 y las 12.

Una de las prácticas más recurrentes que identificó el analista son la "división de monederos", que consiste en repartir las apuestas entre varias cuentas para evitar ser detectado, o abrir múltiples monederos para realizar una nueva apuesta.

Otra de las apuestas más sospechosas fueron de un grupo de cuentas de Polymarket recién creadas habían puesto u$s2 millones a las mismas tres predicciones: No habrá alto el fuego en Irán antes del 31 de marzo, no habrá entrada de fuerzas estadounidenses en Irán antes del 31 de marzo y las fuerzas estadounidenses entrarán en Irán antes del 30 de abril.

Wall Street también es lugar de apuestas

A primera hora del lunes y antes que abrieran los mercados en EEUU, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en su plataforma Truth Social que iba a retrasar los ataques con los que había amenazado a la infraestructura energética iraní.

Sin embargo, según Bloomberg, en los 15 minutos previos al anuncio, la actividad comercial se disparó, con el intercambio de 6.200 contratos de crudo Brent y petróleo West Texas Intermediate por un valor nominal de u$s580 millones. El precio del crudo fue un foco de presión durante las últimas jornadas por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, y su caída tras el anuncio de Trump generó nuevos ganadores.

Además, el volumen de negociación previa al cierre del S&P 500 e-Mini, que opera con base en el rendimiento futuro del S&P 500, aumentó considerablemente en la Bolsa Mercantil de Chicago.

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Otro caso es el de Unusual Whales, que detecta actividad inusual por parte de inversores influyentes, que informó sobre una operación que consistió en la compra de futuros del S&P 500 con un valor nominal de u$s1.500 millones y la venta de futuros de petróleo con un valor de u$s192 millones. “Estas órdenes eran entre 4 y 6 veces mayores que cualquier otra en ese momento. Al parecer, el operador obtuvo enormes ganancias”, escribió Unusual Whales en una publicación en X.

“Tenemos otra palabra para referirnos a las situaciones en las que personas con acceso a información confidencial sobre seguridad nacional —como planes para bombardear o no bombardear otro país— explotan esa información para obtener beneficios. Esa palabra es ‘traición’”, escribió el economista estadounidense y premio Nobel Paul Krugman. De todas formas, en Estados Unidos no existe ninguna ley que prohíba “este tipo de uso de información privilegiada”.