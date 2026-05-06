A un año de su elección, el papa León XIV se consolida como una figura influyente frente a las crisis internacionales

El pontífice exhibió duros cuestionamientos contra la guerra y las violaciones a los derechos humanos. Además, mantuvo fuertes cruces con Donald Trump.

El papa León XIV cumple este viernes su primer año como máxima autoridad de la Iglesia católica en un escenario marcado por una creciente actividad diplomática y una postura cada vez más firme frente a los conflictos globales . El pontífice, nacido en Estados Unidos , ganó protagonismo internacional durante los últimos meses luego de endurecer sus críticas contra la guerra y las violaciones a los derechos humanos , posiciones que incluso generaron fuertes cruces con el presidente estadounidense, Donald Trump .

Tras un inicio de pontificado más reservado, el sucesor de Francisco comenzó a adoptar un perfil más activo tanto dentro como fuera del Vaticano .

En las próximas semanas publicará su primer gran documento doctrinal y además prepara una gira de una semana por España durante junio. A eso se suman cinco viajes programados dentro de Italia antes de julio.

El cambio de tono del pontífice quedó especialmente expuesto durante su reciente gira por cuatro países africanos , donde cuestionó abiertamente los conflictos armados, el autoritarismo y el accionar de las grandes potencias.

En ese viaje, León XIV denunció que “los caprichos de los más ricos del mundo” ponen en riesgo la paz global y acusó a las potencias “neocoloniales” de vulnerar el derecho internacional. Además, afirmó que el mundo está “siendo devastado por un puñado de tiranos”.

Sus declaraciones despertaron malestar en la Casa Blanca. Luego de que el Papa criticara la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump respondió con fuertes ataques en redes sociales, donde calificó al pontífice de “débil” y “terrible”.

Pese a ello, el Vaticano mantuvo abiertos los canales diplomáticos. Este jueves, León XIV tiene previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en lo que será el primer encuentro presencial conocido con un integrante del gabinete de Trump desde hace casi un año.

Dentro de la Iglesia, distintos referentes consideran que el Papa asumió un rol central frente a la crisis internacional. El cardenal de Washington, Robert McElroy, cercano al pontífice, aseguró a Reuters que León XIV “se convirtió en la voz singular y clara de nuestra comunidad global sobre la necesidad de la paz y la salvaguarda de la dignidad humana”.

Además, sostuvo que el pontífice mostró “una voluntad cada vez mayor de aplicar el Evangelio de forma específica a las flagrantes violaciones de los derechos humanos”.

De figura desconocida a líder global

El actual Papa, cuyo nombre original es Robert Prevost, fue elegido el 8 de mayo de 2025 durante un cónclave realizado en la Capilla Sixtina. Su elección sorprendió a buena parte del mundo católico, ya que, aunque aparecía en algunas listas de posibles candidatos, no figuraba entre los principales favoritos.

Leon XIV León XIV asumió el 8 de mayo de 2025. Archivo

Antes de llegar al Vaticano, desarrolló gran parte de su carrera religiosa en Perú, donde trabajó durante décadas como misionero y obispo. Recién en 2023 asumió un cargo de relevancia dentro de la estructura vaticana.

Durante sus primeros meses al frente de la Iglesia evitó involucrarse en debates sensibles. Sin embargo, hacia septiembre comenzó a pronunciarse contra las políticas migratorias impulsadas por Trump, lo que generó tensiones con sectores conservadores del catolicismo estadounidense.

El legado de Francisco

La llegada de León XIV se produjo tras el extenso pontificado de Francisco, quien durante doce años impulsó reformas para acercar la Iglesia al mundo contemporáneo y promover una mayor apertura dentro de una institución históricamente conservadora.

Si bien el nuevo Papa mantuvo varias líneas del pontífice argentino, especialistas consideran que en los últimos meses comenzó a construir un perfil propio, más enfocado en la geopolítica y en las consecuencias sociales de los conflictos internacionales.

Con un contexto mundial atravesado por guerras, crisis humanitarias y tensiones diplomáticas, el Vaticano parece decidido a fortalecer su presencia internacional a través de un Papa que ya dejó atrás el bajo perfil de sus primeros meses y que empieza a consolidarse como una de las voces más fuertes dentro del escenario global.