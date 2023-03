Las empresas de Precios Justos accedieron a importaciones por u$s 3.500 millones

Con una inflación que a partir del dato de febrero podría superar el 100% interanual , el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa , puso las importaciones como “zanahoria” para que las empresas firmen un acuerdo de precios semestral, con topes de aumento del 3,2% . En solo 4 meses, las compañías que forman parte de Precios Justos accedieron a importar por u$s 3500 millones y fueron uno de los pocos sectores con plazo de aprobación “inmediato” .

Así se desprende del primer informe de gestión del sistema importador SIRA, difundido por la AFIP, la Aduana y la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, para el cuatrimestre entre octubre 2022 y febrero de este año. Allí se establece que desde que el SIRA reemplazó al anterior mecanismo de las SIMI, hubo solicitudes para importar por u$s 35.386 millones, y el Gobierno autorizó u$s 27.335 millones , equivalente a 236.717 SIRAs.

De ese modo, se observa que las importaciones con el régimen SIRA aumentaron un 11%, si se compara octubre 22-febrero 23 con el mismo período del año anterior. Sin embargo, si se dejan afuera las importaciones de combustibles y energía, cayeron un 4%. Economía adelantó importaciones de energía durante el verano por una mejora en los precios internacionales. En la evolución mensual, las autorizaciones se van incrementando a lo largo de los meses: en octubre no llegaron a u$s 4000 millones, y para febrero se acercaron a los u$s 7000 millones.