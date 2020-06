El reto de Lavagna al FMI

La historia cuenta que la Argentina viene solicitándole al Fondo dinero fresco, unos u$s4.000 millones por este concepto. Pero fuentes del organismo parecen entender que, citando el libro de Truman Capote, las plegarias, esta vez, podrían no ser atendidas. Explican que Estados Unidos, el principal miembro del Fondo, no gusta de la política de los DEG, ya que esto no le permitiría la discrecionalidad que viene aplicando a sus decisiones, es decir, que los DEG no permiten un taylor-made. “A Estados Unidos siempre le gusta mirar a la cara a quien le da la plata y los DEG no le dejarían hacer esto”.