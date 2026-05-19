Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, martes 19 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades ajustan rendimientos para depósitos en pesos mientras crece la atención sobre las decisiones del Banco Central.

Cómo rinde hoy la herramienta tradicional que eligen los ahorristas argentinos Depositphotos

El plazo fijo volvió a quedar bajo la lupa de miles de ahorristas argentinos. Con una inflación que sigue marcando el ritmo de la economía y un mercado financiero que se mueve día a día, las tasas que ofrecen los bancos para depósitos en pesos se transformaron otra vez en tema de consulta cotidiana.

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En este escenario, las entidades financieras ajustan sus porcentajes casi como un termómetro del contexto económico. Algunos bancos buscan captar más depósitos con tasas un poco más agresivas, mientras otros mantienen rendimientos más moderados, apostando al peso de su marca o a la comodidad digital para retener clientes.

plazo fijo

Muchos usuarios ya comparan tasas desde el celular antes de renovar un plazo fijo. El viejo trámite presencial quedó relegado y hoy buena parte de las colocaciones se hace online, incluso en bancos donde la persona no tiene cuenta. El sistema habilitado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para constituir plazos fijos electrónicos entre distintas entidades ayudó bastante a esa competencia.

Aunque el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más elegidas por pequeños ahorristas, perdió parte del protagonismo que tenía años atrás frente a alternativas como billeteras virtuales, fondos money market o incluso la compra de dólares financieros.

También influye el clima político y económico. Cada cambio de expectativa sobre inflación, dólar o tasas impacta rápido en las decisiones de los bancos. Por eso, las cifras publicadas hoy pueden modificarse en pocos días. Otro dato que miran mucho los clientes es la diferencia entre la Tasa Nominal Anual (TNA) y el rendimiento efectivo mensual. Aunque la publicidad bancaria suele destacar el porcentaje anual, lo que realmente observa el pequeño inversor es cuánto dinero recibe al finalizar los 30 días mínimos de colocación. Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 19 de mayo Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina, las tasas para depósitos a plazo fijo tradicionales presentan diferencias entre las principales entidades del país. plazo fijo inversiones Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este martes 19 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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