Lo que se dice en las mesas: con esto no alcanza Javier, ¿qué más hay en el menú?

La gestación de grietas ya parece un deporte nacional, dado que en las últimas semanas emergió una nueva entre quienes sostienen que ya se debe salir del cepo y los que aún no están dadas las condiciones mínimas. Aunque lo más irrisorio es que se da, con mayor intensidad, entre quienes son considerados afines al gobierno libertario. Lo cierto es que el tenor del debate, que obviamente termina trasladándose, en parte, a las redes sociales, hace estragos en todos los encuentros presenciales y virtuales entre consultores, clientes y hombres del mercado. El clima que se respira, mientras se descuenta el buen andar de la Ley Bases y el paquete fiscal -aunque sobre éste hay algunas dudas e inquietudes acerca de cómo termina saliendo-, es que con lo visto hasta ahora ya está, es suficiente, no da para más, el mercado quiere ver cómo sigue la historia. Se espera entonces que el estado actual es de una economía en transición, de un modelo, ya agotado, hacia algo nuevo, pero de lo que poco se conoce aún.

Al respecto, fue risueño como un conspicuo binomio mediático mandaba al frente a un director del BCRA, muy cercano al ministro Luis Caputo, por su escaso conocimiento de cómo será el nuevo régimen cambiario, que propone el Presidente Milei. No hay duda, reconocen en las mesas de operaciones, que el mercado ya le ha puesto precio a esta nueva economía del segundo semestre. Sobre todo, a partir de la reciente dinámica cambiaria que inyectó una nueva dosis de inquietud que pone dudas sobre cómo será sin cepo. Ocurre que la lectura que hacen los analistas sobre lo que está pasando en el mercado cambiario es que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, la irrelevante compra de reservas del BCRA de este mes no es transitoria sino la normalización de una situación enmarcada por los reclamos sobre el cepo, el tipo de cambio real, etc. etc. El panorama muestra que en medio del fragor entre las denostadas “viudas” de Milei, varias de ellas economistas y académicos de fuste, y los adláteres libertarios afines a Sor Karina y al delfín Santi Caputo, en el medio los inversores, fondos y gestores miran con preocupación la salida de la recesión.