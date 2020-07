Lo que se dice en las mesas

¿Por qué tanto interés en el 3-N? porque entre lo que le está pasando a Trump y lo que dice Biden hay preocupación entre los inversores. Sin duda comenzó la temporada electoral en EE.UU. que influye en todo el mundo. De ahí que ya llueven invitaciones de Zoom sobre el tema de las elecciones dejando de lado casi la pandemia. Es que por un lado, ya el mercado le está otorgando una alta probabilidad a la victoria de los Demócratas en el Senado y la presidencia de la Casa Blanca. Desde la crisis del coronavirus, los Demócratas han ganado apoyos constantemente. Mientras que los índices de aprobación del presidente Trump han caído en picada a meses de las elecciones. Algo tendrá de hacer Trump para volver a ganarse la simpatía de los votantes o perderá la reelección a la Casa Blanca, advierten los analistas en el DC. En Wall Street consideran que con recesión no hay reelección y eso juega en contra del republicano (ningún inquilino del despacho presidencial, excepto Calvin Coolidge en 1924, fue reelegido cuando hubo una recesión en los 24 meses anteriores al día de la votación). Además, si la presidencia cambia de manos, también hay probabilidades de que el Senado cambie, lo que daría a los Demócratas el control del poder ejecutivo y legislativo. Claro que las últimas declaraciones de Biden generaron inquietud en los inversores en cuanto a que acabará con el capitalismo de los accionistas y subirá los impuestos a las corporaciones. Encima Trump vuelve a tener problemas con la Justicia, que le pide la declaración de impuestos e inversiones. Sin embargo, tanto en el DC como en Wall Street creen que Trump tiene dos ases en la manga para las elecciones. Recuerdan que la recesión, la hipotética segunda ola del virus en octubre y los disturbios raciales ensombrecieron un camino que a inicios de año no presentaba obstáculos para el magnate y ahora se ha convertido en una auténtica pesadilla. En enero lo tenía todo para repetir en la Casa Blanca, pero a tan sólo cuatro meses vista, sus opciones no son nada claras. No obstante, Donald guarda algunos ases en la manga que pondrá en juego. Se especula con que va a desplegar una estrategia con dos vertientes para intentar superar los pronósticos: en primer lugar, reactivar la guerra comercial y cargar las tintas contra China para presentarla como el chivo expiatorio de la recesión; y, en segundo lugar, regar de liquidez la economía para asegurarse de que esté en plena marcha antes de noviembre. Esta estrategia supone que la economía se recuperará más rápido a corto plazo, pero con ello también aumenta el riesgo de una segunda o tercera ola de contagios. La tríada formada por la reapertura temprana, la política monetaria ultraexpansiva y el generoso gasto público han dado un empujón a la demanda de consumo y a la recuperación. Las previsiones apuntan a que el PIB podría aumentar más del 20% en el tercer trimestre. Un dato no menor es que se calcula que alrededor de tres cuartas partes de los empleos destruidos hasta ahora se consideran temporales y, por lo tanto, podrían recuperarse rápidamente, lo que aún dará más fuerza a la idea de recuperación que quiere vender Trump para mantenerse otros cuatro años en el Despacho Oval. Vamos a cerrar con un acertijo escuchado en el zoom bioceánico: ¿Cuál es el nuevo escándalo con bonos basura en Europa que involucra al crimen organizado?