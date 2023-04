Lo que se dice en las mesas

Llega otro finde largo para calmar los ánimos mientras el mercado asiste a otro episodio de caza de brujas medieval del dólar blue. Allanamientos, rumores, financistas que cruzaron el charco para refugiarse, paradójicamente, en cercanías del balnerario El Chorro y otros directo a alguna amarra oriental. Lo cierto es que, una vez más, no importa el color del gobierno, pero queda en evidencia que la eficacia del controlador del mercado de capitales sigue en deuda. Ahora veremos qué van haciendo los ahorristas con sus plazos fijos, si son tentados con la nueva tasa del 91% anual cuando se proyecta una inflación del 100%. Sobre estas pulseadas dólar/tasa los argentinos tienen un Nobel, sino hay que preguntarle a José Machinea. No será fácil, más aún sin reservas líquidas. Ni que hablar del impacto monetario de todo esto. Mientras tanto el BCRA de Miguel Pesce volvió a vender. Por suerte el lunes no vende.