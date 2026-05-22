Un incendio en una subestación de Edesur dejó a casi 75.000 usuarios sin luz: qué barrios siguen afectados + Agregar ámbito en









El fuego se produjo a la madrugada y unos 75.000 usuarios quedaron sin servicio. Tres dotaciones de Bomberos lograron controlar el fuego, en tanto el SAME confirmó que no se registraron heridos.

La subestación está ubicada en Parque Centenario.

Una explosión de un transformador provocó un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de Edesur. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes y se produjo un masivo apagón en parte de la Ciudad de Buenos Aires.

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El número de usuarios sin servicio llegó a las 75.000. Para las 7 de la mañana aun seguían sin luz unos 25.000 usuarios de Villa Crespo, Caballito y Almagro.

Incendio de Edesur dejó a casi 75.000 usuarios sin luz: los barrios afectados El incidente ocurrió en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado, mientras que vecinos reportan falta total de iluminación en avenidas como Corrientes y Scalabrini Ortiz.

Tres dotaciones de Bomberos lograron controlar el fuego, en tanto que personal del SAME confirmó que no se registraron heridos. El suministro eléctrico comienza a normalizarse de forma paulatina, pero persisten miles de usuarios sin luz.

apagon caballito paternal El ENRE detalló que, pasadas las 05:30 am, la cantidad de afectados seguía siendo significativa con más números en Villa Crespo y Caballito. @yoeljackson Además, vecinos reportaron que varias arterias quedaron completamente a oscuras. El incidente se extendió a otros barrios porteños, como Paternal. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) detalló que, pasadas las 05:30 am, la cantidad de afectados seguía siendo significativa: 49.040 usuarios en Villa Crespo, 17.245 en Caballito, 15.741 en Almagro, 4.441 en La Paternal y 2.066 en Villa General Mitre. Incendio y susto en Palermo: vecinos quedaron atrapados en la terraza del edificio por el humo y las llamas Un incendio en un edificio del barrio porteño de Palermo generó momentos de tensión este sábado, cuando varios vecinos quedaron atrapados en la terraza mientras una intensa columna de humo se expandía por toda la construcción. Bomberos y personal del SAME trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y asistir a los residentes. El fuego se desató en un departamento ubicado en un edificio de varios pisos y rápidamente provocó una gran acumulación de humo en las áreas comunes, lo que impidió que algunos habitantes pudieran descender por las escaleras. Ante esa situación, varias personas buscaron resguardo en la terraza hasta la llegada de los equipos de emergencia. incendio edesur Además, vecinos reportaron que varias arterias quedaron completamente a oscuras. Nicolimassosa Según informaron fuentes oficiales, efectivos de Bomberos de la Ciudad realizaron tareas de evacuación y rescate mientras el SAME montó un operativo sanitario en la zona para asistir a personas afectadas por inhalación de humo. Algunos vecinos recibieron oxígeno en el lugar y otros fueron derivados preventivamente a centros de salud.