Inglaterra presentó la lista de convocados para el Mundial 2026 con ausencias sorpresivas

La lista de Tomas Tuchel cuenta con muchas decisiones inesperadas. El combinado inglés debutará ante Croacia.

Tuchel oficializó los convocados de Inglaterra para el Mundial.

La selección de Inglaterra sacudió el mundo del fútbol tras anunciar la nómina definitiva para el Mundial 2026 . La primera gran convocatoria de Thomas Tuchel como entrenador del combinado inglés llegó cargada de decisiones inesperadas , ausencias de peso y varias apuestas que generaron polémica en la previa del torneo que se disputará en Estados Unidos, Mexico y Canada .

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La principal sorpresa apareció con las exclusiones de Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold , tres futbolistas que parecían tener un lugar asegurado en la Copa del Mundo.

La ausencia de Foden y Palmer provocó un fuerte impacto en Inglaterra . Según trascendió, el entrenador alemán consideró que ninguno de los dos logró sostener un nivel regular durante la última temporada.

En el caso de Palmer, las lesiones musculares y una molestia inguinal condicionaron gran parte de su año futbolístico. Foden, por su parte, perdió protagonismo en Manchester City pese a haber mostrado una recuperación en el tramo final de la campaña.

La exclusión de Alexander-Arnold también llamó especialmente la atención debido a la escasez de laterales disponibles dentro del plantel inglés. A esa situación se sumaron la baja física de Ben White y el retiro internacional de Kyle Walker.

Ante ese panorama, Tuchel optó por confiar en Reece James, Tino Livramento y Djed Spence, una de las grandes novedades de la convocatoria.

Regresos inesperados para el Mundial 2026

Entre las decisiones más llamativas del técnico apareció el regreso de Jordan Henderson. A sus 35 años y con escasa continuidad en la última temporada, el mediocampista volvió a formar parte del seleccionado inglés.

Otra de las reincorporaciones destacadas fue la de Ivan Toney, quien regresó al equipo nacional luego de cumplir la sanción que recibió por apuestas deportivas.

El delantero, actualmente en Al-Ahli Saudi FC, llegó al Mundial después de convertirse en el máximo goleador de la liga saudí con 42 tantos.

La mitad de la cancha combinará juventud y experiencia. Jude Bellingham, figura de Real Madrid CF, aparece como uno de los líderes futbolísticos del plantel. A su lado estarán Declan Rice y el juvenil Kobbie Mainoo, mientras que Morgan Rogers y Eberechi Eze aportarán variantes ofensivas.

La enorme cantidad de mediapuntas y extremos disponibles dejó afuera incluso a Morgan Gibbs-White, quien terminó como el inglés más goleador de la última Premier League con 14 conquistas.

En ofensiva, Inglaterra volverá a depositar sus esperanzas en el capitán Harry Kane, actual delantero de FC Bayern Munich. El ataque también contará con Marcus Rashford, que llega tras una temporada en FC Barcelona, además de Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke y Anthony Gordon.

Maguire explotó tras quedar afuera

Otra ausencia resonante fue la de Harry Maguire, habitual titular en los últimos grandes torneos disputados por Inglaterra.

El defensor expresó públicamente su malestar luego de quedar excluido de la Copa del Mundo. “Estaba seguro de que podría haber tenido un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido".

"Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano", escribió en Instagram.

Inglaterra piensa en el debut mundialista

Antes del comienzo del Mundial, Inglaterra disputará dos amistosos preparatorios frente a New Zealand y Costa Rica en territorio estadounidense.

Luego llegará el debut oficial ante Croacia el 17 de junio. Posteriormente enfrentará a Ghana y Panama dentro del Grupo L.

El objetivo inglés será terminar con una sequía histórica de seis décadas sin títulos importantes y consolidar la nueva generación impulsada por Tuchel.

La presentación oficial de la convocatoria también tuvo un detalle que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

La federación inglesa difundió la lista mediante un video publicado en redes sociales musicalizado con “Come Together”, el clásico tema de The Beatles, además de incluir múltiples referencias visuales a la histórica banda de Liverpool.

La lista completa de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros

Jordan Pickford

Dean Henderson

James Trafford

Defensores

Reece James

Tino Livramento

Marc Guehi

Ezri Konsa

John Stones

Jarell Quansah

Nico O'Reilly

Dan Burn

Djed Spence

Mediocampistas

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Jordan Henderson

Morgan Rogers

Kobbie Mainoo

Delanteros