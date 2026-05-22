Aprueban el perdón de deudas millonarias para Edenor y Edesur

Diputados dio media sanción a un proyecto que habilita compensaciones de deuda para Edenor y Edesur por más de u$s1.800 millones. Ocurrió junto al recorte de subsidios al gas.

﻿El proyecto habilita un mecanismo de compensación entre las distribuidoras eléctricas, el Estado nacional y Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico.

La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto de “medidas energéticas” impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluye un esquema de compensación de deudas para Edenor y Edesur por más de u$s1.800 millones y, al mismo tiempo, avanza con un fuerte recorte sobre los subsidios al gas del Régimen de zona fría.

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La iniciativa fue aprobada por 131 votos afirmativos y retoma una discusión que el oficialismo había intentado incorporar meses atrás dentro del Presupuesto 2026.

El proyecto habilita un mecanismo de compensación entre las distribuidoras eléctricas, el Estado nacional y Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico.

El eje central de la ley establece que las distribuidoras podrán utilizar supuestos “activos regulatorios” acumulados durante los años de congelamiento tarifario para compensar las deudas que mantienen con Cammesa.

Durante los últimos años, Edenor y Edesur reclamaron millonarias acreencias al Estado por ingresos que, según sostienen, dejaron de percibir debido a atrasos tarifarios y revisiones pendientes.

energia electrica luz tarifas Depositphotos

En ese contexto, Edenor reclamaba cerca de u$s2.000 millones, mientras que Edesur sostenía reclamos por unos u$s1.200 millones.

Al mismo tiempo, ambas compañías acumulaban importantes deudas con Cammesa por compra de energía impaga durante los años de emergencia tarifaria.

La ley aprobada permite cruzar ambos conceptos y compensar acreencias y pasivos.

Según los datos incorporados en el proyecto, el mecanismo terminará implicando la condonación de aproximadamente u$s1.842 millones en deudas históricas, de los cuales el 69% corresponde a Edenor y Edesur.

El proyecto había generado tensión política

La iniciativa ya había generado polémica cuando el oficialismo intentó incorporarla dentro del proyecto de Presupuesto 2026.

En aquel momento, las críticas surgieron tanto desde bloques opositores como desde sectores aliados que cuestionaban el impacto fiscal y el alcance del esquema de compensación para las distribuidoras eléctricas.

Ahora, el Gobierno volvió a impulsar el proyecto junto con el paquete de reformas energéticas orientadas a reducir subsidios y reordenar el sistema tarifario.

También avanzó el recorte a zona fría

Dentro de la misma sesión, Diputados también aprobó la reforma del Régimen de zona fría, el esquema que subsidia parte de las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas.

La iniciativa propone reemplazar el criterio geográfico vigente por un sistema segmentado según nivel de ingresos.

Eso implicará que parte de los usuarios incorporados durante la ampliación de 2021 pierdan el beneficio automático sobre las tarifas de gas.

mapa zona fria IERAL Fundación Mediterránea

El régimen original había sido creado en 2002 para usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza.

Sin embargo, en 2021 la Ley 27.637 amplió el beneficio a departamentos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras.

La modificación incorporó más de 3,3 millones de nuevos beneficiarios y extendió el esquema a clubes, asociaciones civiles y comedores comunitarios.

Según datos de Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co), actualmente el sistema alcanza a unos 4,3 millones de usuarios en todo el país.

El Gobierno busca reducir subsidios

La reforma impulsada por el oficialismo apunta a focalizar subsidios energéticos y reducir el costo fiscal del sistema.

En paralelo, el Gobierno sostiene que el esquema de compensación para distribuidoras busca normalizar la cadena de pagos del mercado eléctrico y ordenar los pasivos acumulados durante años de congelamiento tarifario.

La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.

Imagen sugerida: torres eléctricas y medidores domiciliarios junto a facturas de servicios públicos.

Epígrafe: Diputados aprobó un esquema de compensación de deudas para distribuidoras eléctricas y avanzó con cambios en subsidios energéticos.