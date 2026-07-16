Los 3 métodos más locos para ahorrar dólares si nada te funciona + Agregar ámbito en









Cuando la disciplina no alcanza, existen algunas ideas poco convencionales que buscan frenar esas compras impulsivas.

Aunque parecen extremas, estas reglas de ahorro son efectivas. Magnific

Muchas personas intentan reorganizar sus finanzas con presupuestos mensuales, aplicaciones o planillas, pero esos recursos no siempre alcanzan para controlar los gastos del día a día. Cuando el impulso de comprar gana le gana al ahorro, existen estrategias no tan conocidas que buscan cambiar esa conducta.

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Si bien estas técnicas no prometen resultados mágicos ni reemplazan una buena planificación financiera, su objetivo consiste en agregar obstáculos entre la persona y el consumo impulsivo para que cada decisión pase por un filtro extra antes de afectar el tamaño del bolsillo.

Estos métodos son duros pero eficaces. Magnific Del freezer al "candado digital": las tácticas extremas para frenar el impulso de gastar Congelar la tarjeta para eliminar las compras impulsivas Una de las propuestas más llamativas consiste en guardar la tarjeta de crédito dentro de un recipiente con agua y dejarla en el freezer hasta que quede completamente cubierta por un bloque de hielo. La finalidad de este método no pasa por impedir el acceso al plástico de manera permanente, sino por obligar a esperar antes de concretar cualquier compra no planificada. Quien quiera usar la tarjeta debe retirarla del freezer y dejar que el hielo se derrita de manera natural.

La regla principal indica que no se puede acelerar el proceso con agua caliente, microondas ni golpes para romper el bloque. Esa espera demanda unas 4 horas, el lapso suficiente para que baje el entusiasmo inicial por adquirir un producto, ya que muchas compras responden al deseo inmediato de obtener una recompensa, y cuando ese acceso deja de ser instantáneo, el impulso pierde fuerza y desaparece antes de llegar a la caja.

Con una buena administración y disciplina, se puede generar una buena base de ahorros. Magnific Delegar las contraseñas en un amigo de confianza Otra alternativa busca eliminar la facilidad con la que hoy se compra desde el celular o la computadora. Para eso, la persona cambia las claves de sus principales plataformas de compras y servicios por combinaciones imposibles de recordar, después entrega esas contraseñas a un amigo o familiar de extrema confianza, alguien con capacidad para decir que no cuando el gasto no tiene sentido.

El sistema convierte a ese conocido en una especie de filtro humano y cada vez que surja la intención de comprar por internet, contratar un servicio o pedir comida mediante aplicaciones, será necesario solicitarle el acceso y explicar el motivo. Ese simple paso agrega una barrera social que muchas veces alcanza para frenar compras innecesarias. Convertir los malos hábitos en un fondo para comprar dólares El tercer método adapta el "frasco de las multas" para fijar una penalización económica cada vez que se repita un comportamiento que la persona quiera eliminar. Cada uno define las reglas, algunos eligen pagar por decir malas palabras, otros sancionan las quejas constantes, la procrastinación durante más de 30 minutos o dejar tareas domésticas sin hacer antes de dormir. También se establece un monto fijo para cada infracción, muchos destinan u$s 2 por cada incumplimiento. La clave está en hacer ese aporte apenas se cae en una falta, ese dinero queda guardado en un frasco físico o en una cuenta separada destinada únicamente al ahorro de dólares. El secreto está en poner una fecha para retirar esos fondos, y al finalizar ese tiempo, el monto acumulado puede destinarse exclusivamente a la compra de dólares.

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