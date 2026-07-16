El dólar blue registró su tercera baja en las últimas cinco jornadas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Con este movimiento, el mercado informal acompañó la mayor estabilidad observada en los tipos de cambio durante la semana.

El dólar blue registró este jueves su tercera baja en las últimas cinco ruedas y cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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Con este movimiento, el mercado informal acompañó la mayor estabilidad observada en los tipos de cambio durante la semana, en un contexto en el que los operadores siguen de cerca la evolución de la oferta y demanda de divisas y las señales del frente cambiario.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.475 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.567,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.3% .

Valor del dólar MEP hoy, jueves 16 de julio

El dólar MEP cerró a $1.512,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 16 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.559,46, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 16 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.239, según Binance.