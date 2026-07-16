El caso Park de Corea del Sur, el antecedente que alimenta las posibles sanciones a la Selección argentina por la bandera de Malvinas

La FIFA abriría una investigación por la bandera sobre las Islas Malvinas. El caso Park Jong-Woo aparece como antecedente y alimenta la posibilidad de sanciones.

La FIFA ya sancionó en el pasado a futbolistas y federaciones por exhibir mensajes considerados de carácter político durante competencias oficiales.

La FIFA evalúa los hechos ocurridos tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 y podría iniciar un proceso disciplinario por la exhibición de una bandera con la frase "Las Malvinas son Argentinas" . El principal antecedente es el del surcoreano Park Jong-Woo , quien recibió una suspensión de dos partidos por una situación similar, lo que abre interrogantes sobre eventuales sanciones.

El caso que más se asemeja dentro del mundo del fútbol ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 . Tras el triunfo de Corea del Sur sobre Japón en el encuentro por la medalla de bronce, Park Jong-Woo mostró una pancarta con un mensaje político vinculado a la disputa territorial por las Rocas de Liancourt , conocidas como Dokdo o Tokto en Corea y Takeshima en Japón.

La respuesta de los organismos disciplinarios fue inmediata. Park fue excluido de la ceremonia de premiación , por lo que no pudo recibir junto a sus compañeros la medalla de bronce. Meses después, el Comité de Disciplina de la FIFA le aplicó una sanción de dos partidos para cualquier competencia internacional, al considerar que había incumplido la prohibición de realizar manifestaciones políticas durante un evento deportivo.

El Código Disciplinario de la FIFA y las Leyes del Juego de la IFAB establecen que no están permitidos los mensajes de contenido político dentro del terreno de juego ni en los estadios durante las competencias oficiales. Esa normativa es la que ahora servirá de base para analizar lo ocurrido con los futbolistas argentinos.

No es la primera vez que la AFA enfrenta una situación de este tipo. En 2014 , la federación ya fue multada por la FIFA luego de que se exhibiera un cartel con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" , un antecedente que también forma parte del análisis que realizará el organismo.

Qué puede pasar con los jugadores argentinos

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la FIFA iniciaría una investigación para determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias. La multa económica a la AFA aparece como el escenario más probable.

En cuanto a los futbolistas que participaron de la exhibición de la pancarta, la posibilidad de recibir una sanción existe, aunque por ahora es considerada menos probable. Entre los factores que podrían influir aparecen los tiempos del proceso disciplinario y el hecho de que hayan sido varios los jugadores involucrados en la acción.

Mientras la Selección ya piensa en la definición del Mundial, el antecedente de Park Jong-Woo se convirtió en el principal punto de referencia para anticipar cuál podría ser la decisión del máximo organismo del fútbol si considera que hubo una infracción al reglamento.

La reacción en Inglaterra y el respaldo al posible accionar de la FIFA

La exhibición de la pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas" durante los festejos de la Selección generó una fuerte repercusión en Inglaterra, donde distintos medios y dirigentes reclamaron que la FIFA intervenga por considerar que se incumplieron las normas que prohíben manifestaciones de contenido político en el fútbol.

Entre las publicaciones más críticas estuvo el Daily Mail, que recordó que "la FIFA había prohibido las banderas con la imagen de las Malvinas en el estadio debido a su significado político, y es probable que el incidente sea denunciado a las autoridades". En la misma línea, The Sun calificó la actitud de los futbolistas argentinos como "arrogancia argentina", mientras que la BBC señaló que la Selección podría enfrentar un procedimiento disciplinario por la exhibición de la bandera.

Las críticas también llegaron desde la política británica. Peter Kyle, secretario de Estado de Empresa y Comercio del Reino Unido, sostuvo que espera una investigación por parte del máximo organismo del fútbol mundial. "Creo que (la investigación) se producirá sin duda, ya que se trató de una violación flagrante de las normas que prohíben incluir actividades políticas en el fútbol", afirmó durante una entrevista con BBC Breakfast.

Como respaldo a esa postura, en Inglaterra también recordaron otros antecedentes recientes. Uno de ellos fue la sanción de un partido impuesta por la UEFA a Álvaro Morata y Rodri tras los cánticos de "Gibraltar es español" durante los festejos por la Eurocopa 2024. Además, citaron el caso de los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, quienes fueron multados en el Mundial de Rusia 2018 por celebrar un gol con el gesto del águila bicéfala albanesa frente a Serbia, un símbolo vinculado al conflicto con Kosovo.

Reino Unido pidió a la FIFA investigar a la Argentina por la bandera de Malvinas

El gobierno del Reino Unido pidió a la FIFA que investigue a la Selección argentina luego de que varios de sus jugadores exhibieran una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos por la victoria 2-1 sobre Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta.

La bandera, entregada por hinchas desde la tribuna, reavivó la disputa por la soberanía del archipiélago que Argentina denomina Islas Malvinas y Reino Unido, Islas Falkland. El reclamo territorial enfrenta a ambos países desde hace décadas y derivó en la guerra de 1982, iniciada tras la invasión ordenada por la dictadura militar argentina y concluida con la victoria británica.

El secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la actitud de los futbolistas como “totalmente inapropiado” y sostuvo: “Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”.

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes que no sean apropiados para un evento deportivo, incluidos aquellos de “naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”, por lo que tanto los jugadores como la AFA podrían quedar expuestos a un expediente disciplinario. Las sanciones económicas previstas para este tipo de infracciones van de los u$s5.000 a los u$s20.000.