El BCRA compró otros u$s230 millones, pero las reservas cayeron por segunda rueda consecutiva

La autoridad monetaria volvió a mostrar una presencia fuerte en el mercado oficial y elevó el saldo comprador de julio a u$s1.405 millones. Sin embargo, las reservas brutas bajaron u$s62 millones hasta u$s48.531 millones, afectadas principalmente por la caída del oro

El BCRA volvió a comprar con fuerza y ya acumula más de u$s1.400 millones en julio.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves 16 de julio y sostuvo una intervención elevada en el mercado oficial de cambios. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s230 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s625 millones, por lo que las compras representaron el 37% sobre el total negociado.

De esta manera, el BCRA llevó el saldo comprador de julio a u$s1.405 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 ascendieron a u$s12.580 millones . Además, la autoridad monetaria encadenó 128 ruedas consecutivas con saldo positivo, en una dinámica que sigue mostrando una fuerte capacidad de absorción de divisas.

El dato confirmó que, después de las compras extraordinarias de las ruedas previas, el Central logró mantener una presencia relevante en el mercado. De hecho, el promedio diario de julio subió a u$s141 millones , por encima de los u$s137 millones de mayo y muy lejos de los u$s68 millones de junio.

En paralelo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s62 millones y finalizaron en u$s48.531 millones. Así, el stock anotó su segunda baja consecutiva, aunque se mantuvo por encima de los u$s48.000 millones.

La caída se explicó principalmente por el impacto negativo de la valuación . En este sentido, el oro retrocedió 1,8%, quedó por debajo de los u$s4.000 y tocó su menor nivel desde noviembre de 2025 . Ese movimiento habría restado cerca de u$s150 millones al valor contable de las tenencias del Central. A su vez, el euro cayó 0,24% frente al dólar y la libra bajó 0,47%, mientras que el yuan se depreció 0,08% y el yen retrocedió 0,13%.

El Tesoro compró dólares antes del pago de deuda

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que los datos monetarios publicados ayer permitieron reconstruir parte del movimiento de fondos previo al pago de capital e intereses de Globales y Bonares. Según la sociedad de bolsa, el 8 de julio el Tesoro compró u$s919 millones al BCRA para completar los fondos necesarios para afrontar esos vencimientos.

Con esa operación, las compras de dólares del Tesoro al Central acumularon u$s6.922 millones, unos u$s200 millones por encima de lo previsto en el programa financiero 2026 anunciado recientemente. Para PPI, la operación era necesaria porque, al 7 de julio, el Tesoro tenía u$s3.866 millones depositados en su cuenta en moneda extranjera en el BCRA, frente a necesidades cercanas a u$s4.550 millones.

En ese sentido, de PPI confirmaron que el 8 de julio ingresaron u$s501 millones provenientes de préstamos garantizados por organismos multilaterales. Además, estimó que el lunes podrían haberse desembolsado parte de las líneas pendientes ya anunciadas, entre ellas los préstamos de Santander y BBVA respaldados por garantías del BIRF, y la línea de Deutsche Bank con garantía parcial del BID.

El mayorista subió, pero siguió lejos del techo de la banda

En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,10% y cerró en $1.476 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 21,28% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre los dólares financieros, el MEP bajó 0,10% hasta $1.512,49, mientras que el contado con liquidación subió 0,40% y terminó en $1.566,32. En tanto, el dólar blue retrocedió 0,33% y cerró en $1.525. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 3,32%, mientras que el canje cerró en 3,56%.

Futuros y tasas: suben las implícitas de corto plazo

En futuros, la curva operó con mayoría de bajas en los tramos medios y largos. Julio y agosto no mostraron variaciones, septiembre cayó 0,03%, octubre bajó 0,10% y diciembre retrocedió 0,22%. En promedio, la variación general fue negativa en 0,12%.

Aun así, las tasas implícitas subieron en los contratos más cortos. La de julio quedó en 1,71% mensual, equivalente a 20,53% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,78% mensual, o 21,30% anualizado.

En pesos, la TAMAR se mantuvo en 22,63%, mientras que la BADLAR subió de 21,31% a 21,88%. En este contexto, el mercado seguirá mirando si el aumento de tasas y el mayor ritmo de compras del BCRA alcanzan para sostener la calma cambiaria sin volver a ampliar la demanda de cobertura.

Así, la rueda dejó una señal mixta: el BCRA compró fuerte por tercera jornada consecutiva y ya acumula más de u$s1.400 millones en julio, pero las reservas volvieron a caer por el efecto de la valuación y por los movimientos financieros vinculados al Tesoro.