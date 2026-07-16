El MetLife recibirá la final del Mundial 2026 en medio de críticas por el estado del césped

Jugadores como Vinícius Júnior y Adrien Rabiot se quejaron del campo, que a pesar de cumplir los estándares de la FIFA, dificulta el juego y al ser un recinto abierto está condicionado por el clima.

El próximo domingo el estadio MetLife recibirá la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España . Y aunque se prepara para tener los ojos del mundo posados en él en uno de los eventos más importantes y mediáticos del año, el recinto recibió críticas de jugadores y entrenadores a lo largo del torneo sobre el mal estado del césped.

“Hace mucho calor y aunque se riega, la hierba acaba secándose muy rápido y el césped se pone muy duro. No podemos tener ritmo de juego y eso nos dificulta porque queremos jugar, mover la pelota de un lado al otro”, declaró Vinícius Júnior después del empate entre Brasil y Marruecos en fase de grupos.

El césped natural del estadio de los New York Giants y New York Jets fue instalado en mayo , un mes antes del comienzo de la Copa del Mundo, y reemplazó el artificial que es utilizado en la NFL de fútbol americano. A pesar de cumplir con los estándares de la FIFA, el centrocampista francés Adrien Rabiot también lo criticó: “ No se puede decir césped , se parece a una hierba sintética. Es para todos igual, pero es duro y rígido”.

Incluso el entrenador noruego Ståle Solbakken, antes de jugar contra Senegal en Nueva York y luego de haber hecho reconocimiento del campo de juego, declaró: “Por debajo, hay un césped corto que está duro y parece como si fuera artificial. Deberemos adaptarnos”. Hasta el seleccionador francés, Didier Deschamps definió a este estadio como “especial y “diferente”.

El detalle que criticó Vinícius es fundamental porque el MetLife es un recinto abierto y el domingo se espera que la temperatura ronde los 30 grados, por lo que el estado del campo de juego se verá afectado directamente por el clima.

Además, el estadio de Nueva York tendrá posados los ojos de todo el mundo en un encuentro que se vivirá adentro y fuera del campo de juego. Según el diario AS de España será una “mini-Bombonera”, en alusión al clima que se genera en las gradas del estadio de Boca Juniors.

En España ese dato preocupa porque el mover la pelota de un lado al otro y mantener el ritmo de juego fueron las claves para que los dirigidos por Luis de La Fuente lleguen a esta final. Ambos equipos tendrán hasta el domingo para acostumbrarse a las condiciones de la ciudad y prepararse para cualquier escenario posible dentro de la cancha.

El MetLife Stadium recibirá la final del Mundial 2026. @metlifestadium

La respuesta de la FIFA sobre las criticas al campo de juego del MetLife

La FIFA respaldó al recinto de Nueva York y a los otros 16 estadios mundialistas y aseguró que invirtió más de cinco años de investigaciones y pruebas con especialistas en césped para ofrecer las mejores superficies en el Mundial 2026.

Además, el ente regulador del fútbol remarcó que previo a cada encuentro equipos especializados realizan pruebas y controles de humedad, firmeza y estado general.

Cómo es el MetLife Stadium donde Argentina jugará la final del mundo

El estadio de Nueva York/Nueva Jersey fue inaugurado en 2010 y tiene capacidad para 82.500 espectadores. Es uno de los principales recintos deportivos en Estados Unidos. En 2016 albergó la final de la Copa América Centenario entre Argentina y Chile y en 2025 la final del Mundial de Clubes entre Paris Saint-Germain y Chelsea.

En esta Copa del Mundo albergó cinco encuentros de la fase de grupos, uno por 16avos de final y uno en octavos de final. El próximo domingo será el escenario de la final entre Argentina y España.