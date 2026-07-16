El Gobierno cerró junio con un déficit de $1 billón por el pago de aguinaldos e intereses de la deuda

El resultado negativo es el tercer para un mes de toda la era de Javier Milei y es el primero ocurrido en un junio. La explicación oficial es que hubo una baja de ingresos por postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas combinado con el mayor gasto originado por los aguinaldos.

El gobierno tuvo un resultado negativo del sector público en junio.

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit fiscal primario del $1,024 billones como consecuencia de una combinación de crecimiento del gasto y caída de los ingresos.

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Según indicó el Palacio de Hacienda , el SPN registró un déficit financiero de $696.843 millones, de manera que el acumulado tuvo un saldo positivo del 0,1%,

El resultado negativo en el tercero de la era de Javier Milei. También tuvo déficit en diciembre de 2025 y diciembre de 2024. En lo vinculado con la estacionalidad del gasto, la actual administración tuvo resultados positivos en junio de ambos años.

Además del incremento del gasto estuvo c ombinado con menores ingresos como producto de la menor actividad de algunos sectores económicos como así también por el cambio de la fecha de vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas.

Este año el tributo se pagará en julio, luego de que el Gobierno postergara los plazos para presentación de la declaración jurada por efecto de la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, para dar tiempo a que las personas puedan sumarse a Ganancias Simplificado.

Por otro lado, el mes pasado el gobierno tuvo que pagar al menos unos $3 billones de intereses de bonos capitalizables que no se volvieron a renovar.

Según indicó el Palacio de Hacienda, el mes pasado "los ingresos totales del SPN alcanzaron los $14.16 billones". Ese importe implica una caída real del orden del 4% internual, o una suba nominal del 23%.

"En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 21,7% esta situación se originó en el traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas al mes de julio", se informó.

Por otro lado, Economía indicó que "durante junio, los gastos primarios del SPN alcanzaron los $14.85 billones con un incremento nominal del orden del 38%".

"En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $11.063 billones (38,1%), donde se incluye el pago del medio aguinaldo. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.6 billones (20,2%)2, añade el informe oficial..

Economía precisó que "las transferencias corrientes alcanzaron los $3.5 billones (48,6%)" y aclaró que "en particular las correspondientes a universidades registraron una incremento de 31,6%".

Por otra parte, de acuerdo con la información oficial "los subsidios económicos se ubicaron en $1.06 billones, compuesto fundamentalmente por $714.381 millones en energía y $348.916 millones en transporte, en tanto que el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, superando el nivel del mes previo.

Incremento del gasto en intereses

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó al respecto que "del análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) del mes de junio, surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 8,5%".

"Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 8,8% y los no tributarios bajaron un 2,9% real interanual", señala el informe.

El reporte indica que "el gasto primario, por su parte, registró una suba real interanual del 3,1%". "Como resultado, el superávit primario de junio 2025 de $1.055.739 millones en pesos constantes de junio 2026, se transformó en un déficit primario de $696.843 millones", añade el informe.

El trabajo indica que "el gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 2,7% en términos reales interanuales". De ese modo, indica el trabajo, "el superávit financiero de $ 736.161 millones de junio de 2025 a valor actual se transformó en un déficit de $1.024.891 millones en junio de 2026".