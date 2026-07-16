Los ADRs caen hasta 3,2% y los bonos cortan la racha alcista + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos en dólares operan con pérdidas en una jornada marcada por el retroceso de los mercados internacionales. Los inversores esperan un nuevo catalizador para la deuda argentina, mientras el mercado sigue de cerca una posible mejora de la calificación crediticia por parte de Moody's.

Las bolsas internacionales caen e impactan en los títulos argentinos. Vecteezy

Los ADRs retroceden hasta 3,2% y los bonos soberanos argentinos operan en baja este jueves, en línea con el retroceso de las bolsas de Europa y EEUU. En ese contexto, el riesgo país se mantiene por encima de los 400 puntos básicos, mientras el mercado espera un nuevo catalizador para los títulos en dólares, que podría llegar de la mano de una eventual mejora en la calificación crediticia por parte de Moody's.

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Los títulos soberanos en dólares registran caídas de hasta 0,25%, lideradas por el Global 2046 (-0,25%), seguido por el Global 2041 y el Global 2038 (-0,21%) y el Bonar 2038 (-0,21%).

En la jornada previa y en operaciones mediadas por el partido entre Argentina e Inglaterra, el Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación de bonos y letras en la que debutó el nuevo Bonar 2029 (AO29) con una colocación de u$s470 millones, frente a una demanda de u$s1.046 millones. En el segmento en pesos, colocó $5,44 billones, con un nivel de rollover del 183%.

"La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $5,44 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $8,45 billones. Esto significa un rollover de 183,12% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó el Palacio de Hacienda a través de su cuenta en la red social X.

En cuanto al nuevo Bonar 2029 (AO29), que salió al mercado sin tope de colocación, se recibieron ofertas por u$s1.046 millones, aunque finalmente se adjudicaron u$s470 millones. Este jueves se licitarán otros u$s150 millones bajo las mismas condiciones surgidas de la primera vuelta.

ADRs y S&P Merval En Nueva York, los ADRs argentinos anotan pérdidas generalizadas por hasta 3,2% por la caída de los papeles bancarios. Al respecto, el economista Gustavo Ber indicó que la baja responde a "toma de ganancias concentrada especialmente en los ADRs de bancos" luego de las subas registradas de las pasadas jornadas, mientras que las energéticas siguen atadas a los vaivenes del precio del crudo Brent. El S&P Merval retrocede 1,1% a 3.254.440,68 puntos en pesos, mientras que en dólares lo hace a 2.078,84 puntos. Al igual que en el exterior, las bajas están lideradas por las acciones de los bancos, con Grupo Supervielle (-2,8%) y Banco Macro (-1,9%) a la cabeza.