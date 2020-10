Los bonos siguen cayendo y el riesgo-país llegó a 1.445 puntos

Los bonos argentinos no encuentran piso y siguen cayendo como si el país siguiese en default. A raíz de ello, el riesgo-país medido por JP Morgan volvió a subir, en este caso un 0,77%, y se colocó en 1.445 unidades. Los instrumentos perdieron un 0,7% promedio ante una marcada aversión al riesgo, situación que se reflejó en rendimientos del 15% en dólares.“Hay una crisis de confianza que hace que todos quieran vender bonos. Y los bonos sin cupón no tienen ninguna defensa, porque si vos tenés un bono con un cupón de 6%, por más que haya una caída y una crisis de confianza, pueden aparecer compradores que les interesa ese cupón. Estos bonos rinden 16%, pero es un rendimiento respecto al precio, no a la tasa, porque no tiene cupón y no pagan nada, entonces no hay quien los compre”, señaló Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment.