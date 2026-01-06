Los dólares entran por una ventana y se van por otra: las tres vías de intervención que contrarrestan las compras del BCRA

El inicio del programa de acumulación de reservas se ve opacado por la intención del oficialismo de alejar el tipo de cambio del techo de la banda.

Esta semana el Banco Central (BCRA) parece haber comenzado a poner en marcha su plan de acumulación de reservas de 2026, que había sido anunciado a fines del año pasado. Sin embargo, durante las últimas jornadas se siguieron observando diferentes mecanismos de intervención para evitar que el tipo de cambio oficial se pegue demasiado al techo de la banda y los dólares que entran por una ventana, salen por otra.

El objetivo de la autoridad monetaria es comprar un mínimo de u$s10.000 millones este año , siempre dependiendo de cómo evolucione la demanda de pesos y el flujo de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Asimismo, para evitar fuertes movimientos en jornadas de bajo nivel de operaciones, la entidad se planteó una meta de compras diarias equivalente al 5% del volumen del MLC.

En la primera rueda de 2026 el BCRA no sumó dólares. Sin embargo, en las dos jornadas posteriores compró u$s104 millones , lo cual representó el 10,9% del volumen de operaciones, sumando ambos días.

No obstante, en el mercado identificaron que tanto el Central como el Tesoro están participando activamente en diferentes mercados para presionar a la baja el precio del "billete verde" . Pese a que desde enero las bandas están indexadas al último dato de inflación, muchos analistas perciben que el techo sigue quedando corto y posiblemente se vea presionado por las compras de reservas.

Hoy el dólar mayorista cayó por segunda jornada consecutiva, hasta los $1.467,50 . Aun así, sigue a menos de 5% del techo de la banda, actualmente en los $1.533,70.

Ventas del Tesoro e intervención del BCRA en futuros y dólar linked

En ese marco, datos del Informe Monetario del BCRA indicaron que el Tesoro vendió u$s224 millones en el MLC el lunes 29 de diciembre. Para este lunes 5 de enero el mercado también percibió ventas, dado que hubo movimientos inusuales y que no se vio una significativa oferta del agro. No obstante, para saber esto último resta la confirmación oficial.

Al respecto, el analista financiero, Andrés Reschini, llamó a la cautela ya que "puede que el Tesoro esté comprando por fuera de MLC (con compras en bloque, por ejemplo) y vendiendo una parte de ello dentro del mercado cambiario".

En paralelo, las operaciones demuestran una participación activa del BCRA en el mercado de futuros y de dólar linked. "Tesoro vendiendo y BCRA comprando. A lo que se le agrega BCRA vendiendo dólar linked y futuros. Todo el combo deteriora la liquidez del sistema, y las tasas cortas hoy siguen muy por encima de la inflación (42%). No parece muy sostenible en el tiempo, veremos como continúa el esquema", indicó una fuente del mercado.

En la misma sintonía, Pablo Reppeto, expresó en diálogo con Ámbito que esta dinámica "no parece ser demasiado lógica". "Es un esquema antojadizo", acotó.

Por su parte, el economista Matías Rajnerman aclaró que hay que diferenciar las intervenciones en dólar linked y futuros, ya se trata de operaciones en pesos. Respecto de las ventas del Tesoro, dijo a este medio que le parece "raro, sobre todo a días del vencimiento de deuda, pese a que no veo una probabilidad significativa de impago".

"Entiendo que se trata de una decisión de que el dólar suba, pero no tanto. Pero es un perro que se muerde la cola", profundizó.

Desde el oficialismo sostienen que las cuentas del BCRA y del Tesoro son dos cosas diferentes. En esa línea, Felipe Nuñez, mano derecha de Luis Caputo en el Ministerio de Economía, aseguró, por ejemplo, que "no se usarán" los dólares del Central para pagar los vencimientos de deuda de esta semana.

En cuanto a los dólar linked, la directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Diputada Nacional, Julia Strada, remarcó que los volúmenes inusualmente altos en las operaciones de algunas letras "dan cuenta de las ventas por parte del BCRA, que estimamos en un equivalente mayor a u$s600 millones en el mes".

A partir de estos movimientos, puede desprenderse que el objetivo primordial del Gobierno sigue siendo evitar que el valor del "billete verde" se le escape de las manos, para así no poner en riesgo el proceso de desinflación. En ese sentido, el inicio de las compras de reservas tienen por el momento sabor a poco.