Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 6 de enero

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA acelera compra de reservas y suma más de u$s100 millones en las últimas dos ruedas.

El dólar oficial minorista cedió $5 y cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.490,61 para la venta.

El BCRA compró dólares por segunda rueda consecutiva por primera vez en diez meses , al sumar unos u$s83 millones a sus arcas después de adquirir u$s21 millones. En total, se hizo de u$s104 millones en los primeros dos días de la semana. Se dio en el marco del inicio del programa de acumulación de reservas que la entidad había anunciado desde el 1° de enero de este año.

Las reservas brutas del BCRA subieron u$s787 millones , tras las compras de divisas y la suba de cotizaciones. De esta manera, los activos internacionales cerraron en u$s44.187 millones .

Desde el mercado afirman que el BCRA parecería estar devolviendo parte de la liquidez que absorbe vendiendo dólar linked y comprando la T30E6.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.466 .

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 6 de enero

El dólar blue cotizó a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 6 de enero

El dólar CCL se ubica a $1.537,50 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 6 de enero

El dólar MEP opera a $1.496,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 6 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 6 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 6 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.854, según Binance.