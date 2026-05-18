Los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en marzo

El impulso de los haberes de marzo llegó desde el salario estatal que escaló 5%, mientras que el privado solo lo hizo un 2,1%.

Los salarios registrados, que incluyen los públicos y privados, aumentaron 3% en marzo frente a la inflación del 3,4% en ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El impulso llegó desde el haber estatal que escaló 5%, mientras que el privado solo lo hizo un 2,1%.