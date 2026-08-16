Buenos Aires, entre las ciudades más baratas del mundo pero con salarios bajos: cuánto cuesta vivir, según Deutsche Bank

Un informe de Deutsche Bank comparó precios, salarios y vivienda en 69 ciudades. Buenos Aires sigue entre las más baratas en varios rubros, pero los fuertes aumentos en dólares desde 2019 y los bajos ingresos reducen el poder de compra local.

Buenos Aires, ¿cara o barata? esta es la conclusión a la que llega el Deutsche Bank

Deutsche Bank Research Institute publicó una nueva edición de Mapping the World’s Prices 2026, el informe que compara el costo de vida, los salarios, la vivienda y diferentes bienes y servicios en 69 ciudades de seis continentes .

El relevamiento, convierte todos los precios a dólares y utiliza principalmente información de Numbeo, complementada con procesos de limpieza y verificación realizados por Deutsche Bank. El banco advierte que, por tratarse en buena medida de información colaborativa, los valores individuales pueden contener ruido y recomienda concentrarse especialmente en las tendencias generales.

La Argentina aparece en el informe como uno de los casos más particulares. Por un lado, Buenos Aires permanece cerca de los puestos más bajos en muchas tablas de precios expresados en dólares . Por otro, algunos costos tuvieron incrementos muy fuertes desde 2019, mientras que los salarios continúan entre los más bajos del relevamiento.

La explicación central que plantea Deutsche Bank está vinculada con el tipo de cambio. El banco señala que las variaciones cambiarias constituyen el principal factor detrás de los cambios anuales de su base de precios en dólares.

En ese sentido, el informe afirma: “At the other extreme, the Argentine peso's near-total collapse (-99%) means Buenos Aires remains near the bottom of most price tables in USD terms despite domestic hyperinflation” . Es decir, “en el otro extremo, el colapso casi total del peso argentino (-99%) hace que Buenos Aires permanezca cerca de los últimos lugares de la mayoría de las tablas de precios en dólares pese a la hiperinflación doméstica”.

La comparativa del banco de datos de inflación en los últimos años y el puesto de Argentina

El peso argentino perdió prácticamente todo su valor en una década

El apéndice cambiario del informe permite dimensionar ese movimiento. Deutsche Bank toma los tipos de cambio al 30 de junio de cada año y expresa cuánto vale una unidad de moneda local en dólares. Para la Argentina, el valor pasó de u$s0,0665 por peso en 2016 a u$s0,0007 en 2026. Esto implica una caída acumulada del 99% desde 2016. Frente a 2012, la baja llega al 99,7%, mientras que desde 2019 alcanza el 97,1%.

La depreciación fue la más pronunciada de todas las monedas incluidas en esa comparación. Al mismo tiempo, Deutsche Bank ubica a la Argentina como el país con la mayor inflación acumulada desde fines de 2019. En uno de sus gráficos principales calcula una suba de 3.910%, muy por encima de Turquía, con 829%, y Egipto, con 174%.

Cuánto se gana en Buenos Aires en 2026

Uno de los indicadores centrales del informe es el salario mensual neto de impuestos. Para Buenos Aires, Deutsche Bank estima un ingreso de u$s842 mensuales en 2026, lo que coloca a la ciudad en el puesto 59 entre las 69 analizadas.

La evolución muestra:

2012: u$s1.223.

u$s1.223. 2016: u$s886.

u$s886. 2019: u$s624.

u$s624. 2025: u$s809.

u$s809. 2026: u$s842.

En términos de dólares, el salario resulta todavía 5% inferior al de 2016, aunque es 34,9% mayor que en 2019. El contraste con las ciudades que lideran el ranking es enorme. Zurich alcanza los u#s8.363 mensuales, San Francisco u$s7.601, Ginebra u$s7.444, Boston u$s6.258 y Nueva York u$s5.534.

Incluso dentro de América Latina, Buenos Aires se ubica por debajo de Ciudad de México, con u$s1.059, y San Pablo, con u$s853.

Alquilar un departamento de tres dormitorios cuesta u$s1.572

El fuerte incremento de los alquileres es otro de los puntos destacados para Buenos Aires. Según el relevamiento, alquilar un departamento de tres dormitorios en el centro cuesta en 2026 unos u$s1.572 mensuales.

La evolución fue:

2012: u$s989.

u$s989. 2016: u$s831.

u$s831. 2019: u$s579.

u$s579. 2025: u$s1.416.

u$s1.416. 2026: u$s1.572.

Esto implica una suba de 89,2% en dólares respecto de 2016 y de nada menos que 171,8% frente a 2019. Buenos Aires ocupa el puesto 57 de 69 por el valor absoluto del alquiler.

El dato también permite una comparación directa con el salario: el alquiler mensual de ese departamento equivale a casi 1,9 salarios netos individuales promedio de los considerados por el informe.

Cuánto cuesta alquilar un departamento de un dormitorio

Para una vivienda más pequeña, de un dormitorio en el centro de la ciudad, Deutsche Bank calcula un alquiler mensual de u$s736.

Los valores históricos fueron:

2012: u$s553.

u$s553. 2016: u$s444.

u$s444. 2019: u$s328.

u$s328. 2025: u$s728.

u$s728. 2026: u$s736.

Así, el alquiler avanzó 65,7% en dólares en una década y 124,6% frente a 2019. Buenos Aires se ubica en el puesto 57 de esta tabla.

El ingreso disponible después del alquiler se derrumbó

Deutsche Bank también calcula un índice de ingreso disponible una vez descontado el alquiler, bajo un supuesto de dos personas trabajando y alquilando un departamento de tres dormitorios. Para Buenos Aires, el resultado de 2026 es de apenas US$112, con lo que la ciudad cae al puesto 62 entre 69.

La evolución es particularmente negativa:

2012: u$s1.456.

2016: u$s941.

2019: u$s670.

2025: u$s201.

2026: u$s112.

En diez años, el ingreso disponible medido por esta metodología cayó 88,1% y frente a 2019 retrocedió 83,3%. En comparación, Zurich lidera el ranking con u$s10.442, Ginebra con u$s10.034 y San Francisco con u$s9.130.

Cuánto cuesta comprar un departamento en Buenos Aires

El precio de compra presenta una dinámica muy diferente a la de los alquileres. Deutsche Bank calcula que adquirir un departamento en el centro de Buenos Aires cuesta alrededor de u$s2.621 por metro cuadrado, ubicando a la ciudad en el puesto 64 entre 69.

Los valores comparados son:

2012: u$s2.561 por m².

u$s2.561 por m². 2016: u$s2.712.

u$s2.712. 2019: u$s3.172.

u$s3.172. 2025: u$s2.608.

u$s2.608. 2026: u$s2.621.

El precio resulta 3,4% menor que en 2016 y 17,4% inferior al de 2019. La diferencia respecto de las ciudades más caras es sustancial: Hong Kong supera los u$s27.700 por metro cuadrado y Zurich los u$s26.700.

Buenos Aires tiene la tasa hipotecaria más alta del ranking

Uno de los datos más fuertes del informe está en el financiamiento inmobiliario. El proxy utilizado por Deutsche Bank para una hipoteca fija a 20 años arroja para Buenos Aires una tasa anual de 54,7%, la más alta de las 69 ciudades analizadas.

En 2016 la tasa relevada era de 25,6% y en 2019 había llegado a 51,4%. En 2025 era de 48,3%. Esto representa un incremento de 29,1 puntos porcentuales frente a 2016. La segunda ciudad del ranking, Estambul, aparece bastante por debajo, con 41,1%.

Deutsche Bank también calcula cuánto representa la cuota hipotecaria respecto del ingreso de un hogar. Para hacerlo supone la compra de un departamento de 90 metros cuadrados en el centro, con un anticipo del 20% y dos personas trabajando.

Buenos Aires vuelve a ocupar el primer lugar: el indicador alcanza 511% del ingreso. En 2012 era 144%, en 2016 237%, en 2019 llegó a 782% y en 2025 se ubicó en 467%. Según la comparación del propio informe, el valor argentino equivale al 593% del indicador de Nueva York.

Alimentos: Buenos Aires cuesta 47% de Nueva York

En alimentos, Buenos Aires continúa relativamente barata en la comparación internacional. El índice de supermercado del informe toma Nueva York = 100. Buenos Aires alcanza un valor de 47, por lo que la canasta relevada cuesta aproximadamente 47% de la neoyorquina. La ciudad se ubica en el puesto 47.

Sin embargo, la evolución muestra una fuerte recuperación desde 2019. El índice pasó de 29 puntos en 2019 a 41 en 2025 y 47 en 2026. Esto representa una suba relativa de 62,8% respecto de 2019. Frente a 2016, en cambio, todavía se encuentra 14% abajo.

Un paquete de 20 cigarrillos cuesta u$s4,20 en Buenos Aires. La ciudad aparece en el puesto 54 del ranking y el precio representa alrededor del 22% del valor de Nueva York.

En 2016 costaba u$s2,60 y en 2019 u$s2,10. Así, aumentó 58,8% en diez años y se duplicó frente a 2019.

La cerveza local cuesta en Buenos Aires aproximadamente u$s2,34. La ciudad se ubica en el puesto 28, con un precio equivalente al 73% del valor de Nueva York.

Frente a 2016, cuando costaba US$1,86, aumentó 25,8%, mientras que desde 2019, cuando se ubicaba en u$s1,36, la suba llega al 72,1%.

Una “cita barata” cuesta US$322 en Buenos Aires

Otro indicador particular del informe es el “Cheap Date Index”, que incluye una botella de vino, un jean, un vestido, dos cafés, una cena para dos, dos entradas de cine, dos boletos de transporte y un viaje en taxi de cinco kilómetros.

En Buenos Aires, esa canasta asciende a u$s322, lo que coloca a la ciudad en el puesto 17 entre las más caras. En 2016 costaba u$s238 y en 2019 apenas u$s161. Así, el índice subió 35,6% en una década y prácticamente 100% desde 2019.

Es uno de los datos que muestra que, aunque Buenos Aires continúe barata en numerosas comparaciones generales, ciertos consumos vinculados al ocio y la indumentaria ya tienen precios elevados en dólares.

Buenos Aires tiene uno de los vinos más baratos

Una botella de vino de gama media cuesta apenas u$s5,90, lo que ubica a Buenos Aires en el puesto 67 de 69, es decir, entre las ciudades más baratas. Solo Lisboa y Roma aparecen con valores menores en la tabla.

El precio representa apenas 29% de lo que cuesta la misma referencia en Nueva York. En 2016 valía u$s5,40 y en 2019 u$s4,20, por lo que acumuló una suba de 9,1% en diez años y de 41,1% frente a 2019. El propio informe destaca a Buenos Aires entre las ciudades donde el vino continúa siendo barato.

Buenos Aires la más cara en indumentaria

La situación cambia por completo en indumentaria. Un jean equivalente a un Levi's 501 cuesta u$s114 en Buenos Aires. Ese valor coloca a la capital argentina en el noveno lugar entre las ciudades más caras del relevamiento.

En 2016 costaba u$s98 y en 2019 apenas u$s61. De esta manera, aumentó 15,9% en una década y 86,3% desde 2019.

El dato más extremo de toda la comparación argentina aparece en los vestidos. Un vestido de verano en una tienda de cadena cuesta u$s94 en Buenos Aires, el valor más alto entre las 69 ciudades analizadas. Supera a Tel Aviv, con u$s89, y a Ginebra, con u$s88. En 2016 costaba u$s62 y en 2019 u$s47. Así, el valor aumentó 51,2% en diez años y 99,5% desde 2019.

Deutsche Bank incluso utiliza este dato entre los titulares del informe: “Don’t spill the cheap wine on your summer dress in Buenos Aires as it’s the most expensive place to buy a replacement”.

El precio de un cappuccino regular en Buenos Aires asciende a u$s4,02. La ciudad ocupa el puesto 35 y su precio equivale al 67% del de Nueva York. En 2016 costaba u$s2,81 y en 2019 apenas u$s1,81, por lo que aumentó 43,1% desde 2016 y 122,1% respecto de 2019.

Una Coca-Cola o Pepsi cuesta alrededor de u$s2,08 en Buenos Aires. El precio ubica a la ciudad en el puesto 38 y representa 59% de la referencia neoyorquina.

En 2016 era de u$s1,46 y en 2019 de u$s1,27. El aumento acumulado alcanza 42,5% y 63,8%, respectivamente.

Un combo de McDonald's cuesta lo mismo que en Nueva York

Uno de los datos más llamativos es el precio del combo de McDonald's. En Buenos Aires cuesta u$s13, exactamente el mismo valor que Deutsche Bank releva para Nueva York. Por eso, el índice relativo marca 100%. Buenos Aires aparece en el puesto 22, frente a u$s8,50 en 2016 y apenas u$s6,10 en 2019.

El incremento acumulado alcanza 52,3% en diez años y 112,5% frente a 2019.

Una comida de tres platos para dos personas en un restaurante de gama media cuesta u$s70. Buenos Aires ocupa el puesto 33 y el valor equivale al 50% de Nueva York. En 2016 costaba u$s40 y en 2019 u$s27. El aumento fue de 76% desde 2016 y 159,6% desde 2019.

El costo en bienes y servicios

En otros bienes y servicios, Buenos Aires muestra valores intermedios o relativamente bajos frente al resto de las 69 ciudades relevadas, aunque en muchos casos los precios aumentaron con fuerza medidos en dólares desde 2019. Una entrada de cine cuesta u$s11,10, lo que ubica a la ciudad en el puesto 44, con una suba de 26,5% frente a 2016 y de 62,2% respecto de 2019. La cuota mensual de un gimnasio asciende a u$s52, puesto 36, y acumula incrementos de 19,2% y 58%, respectivamente. El litro de nafta se ubica en u$s1,31, puesto 44, un valor 11% superior al de 2016 y 32,3% mayor al de 2019.

En transporte, el abono mensual cuesta alrededor de u$s28, lo que deja a Buenos Aires en el puesto 56, tras aumentar 55% desde 2016 y 60,5% frente a 2019. Un boleto individual cuesta u$s0,71, mientras que un viaje en taxi de cinco kilómetros, incluida la bajada de bandera, ronda los u$s6,70: este último todavía está 14,9% por debajo del valor de 2016, pero es 86% más caro que en 2019.

Por su parte, un auto nuevo comparable con un Volkswagen Golf 1.5 cuesta alrededor de u$s30.000, un 35,3% más que hace una década y 54,6% por encima de 2019. La excepción es internet: un servicio de al menos 60 Mbps con datos ilimitados cuesta u$s29,10 mensuales y es uno de los pocos rubros que se abarató en dólares, con una baja de 39,9% frente a 2016 y de 10,9% respecto de 2019.

La fotografía completa es bastante más compleja que afirmar simplemente que Buenos Aires es una ciudad barata. La conclusión que surge de los datos es una paradoja: Buenos Aires continúa siendo barata para varios consumos cuando se la mira desde el exterior y con ingresos en dólares, pero resulta mucho menos accesible cuando esos precios se contrastan con los salarios locales.