Retenciones: cuánto aportará el campo pese a la baja de las alícuotas

La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que los seis principales complejos agroexportadores generarán u$s4.613 millones por derechos de exportación durante 2026. La soja concentrará más del 70% de la recaudación.

Entre soja y maíz, por lo tanto, aportarían alrededor de u$s4.029 millones

El campo aportará u$s4.613 millones en concepto de retenciones durante 2026 , apenas 1% menos que el año pasado, pese a la reducción de las alícuotas. La mayor cantidad de exportaciones permitirá compensar parte del impacto de las menores tasas, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La proyección contempla a los seis principales complejos exportadores del agro argentino: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo . Entre ellos, la oleaginosa continuará explicando ampliamente la mayor parte de los ingresos por derechos de exportación, seguida por el cereal.

El comportamiento de la recaudación, sin embargo, será muy diferente entre las dos mitades del año. Durante el primer semestre, los seis complejos aportaron u$s 1.881 millones , un 51% menos que en igual período de 2025 y el segundo registro más bajo desde 2020.

La BCR explicó que la comparación interanual está condicionada por los esquemas excepcionales implementados durante 2025, que modificaron el patrón habitual de declaraciones de ventas al exterior y, en consecuencia, el momento en el que se tributaron las retenciones.

Uno de los factores fue la reducción temporaria de los derechos de exportación entre febrero y junio de 2025 , que incentivó una anticipación de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). A esto se sumó la eliminación transitoria de las alícuotas en septiembre del año pasado, cuando se permitió registrar operaciones sin retenciones hasta completar un determinado cupo.

Cuánto aportará el campo por retenciones en 2026

Para todo 2026, la Bolsa de Comercio de Rosario calcula que los seis principales complejos agroexportadores dejarán u$s4.613 millones en las arcas públicas por derechos de exportación. El monto representa una disminución de apenas 1% frente a 2025, pese a las menores alícuotas. La explicación está principalmente en el mayor volumen de exportaciones previsto para algunos de los principales cultivos.

De todos modos, la recaudación se mantiene considerablemente por debajo de los máximos alcanzados en 2021 y 2022, cuando los elevados precios internacionales de los commodities agrícolas llevaron los ingresos por retenciones hasta los u$s9.101 millones.

Cuánto aportará el campo en DEX durante este año

Retenciones: cuánto aportarán la soja, el maíz y el trigo

La soja seguirá siendo, por amplio margen, el complejo que más recursos generará por retenciones. La BCR estima que la cadena, que comprende poroto, harina, aceite y biodiésel, aportará u$s3.275 millones durante 2026. De esta manera, el complejo sojero explicará alrededor del 71% del total estimado para los seis principales sectores agroexportadores.

El aporte previsto por cada cadena será:

Soja: u$s3.275 millones.

u$s3.275 millones. Maíz: u$s754 millones.

u$s754 millones. Trigo: u$s324 millones.

u$s324 millones. Girasol: u$s158 millones.

u$s158 millones. Cebada: u$s79 millones.

u$s79 millones. Sorgo: u$s22 millones.

Entre soja y maíz, por lo tanto, aportarían alrededor de u$s4.029 millones, casi el 87% de los derechos de exportación previstos para los seis complejos analizados.

Las retenciones repuntarían durante el segundo semestre

Una de las claves de la proyección de la BCR está en el fuerte cambio esperado para la segunda mitad del año. Después de los u$s1.881 millones recaudados entre enero y junio, la entidad calcula que entre julio y diciembre ingresarán otros u$s2.731 millones.

La cifra contrasta con los apenas u$s861 millones registrados durante el segundo semestre de 2025. La Bolsa de Rosario atribuyó esta recuperación esperada a una normalización del patrón de declaraciones de ventas al exterior. Para realizar la estimación, tomó como supuesto que las DJVE como proporción de la producción regresarán a un ritmo similar al promedio de los últimos cinco años.

De concretarse ese escenario, el segundo semestre concentraría cerca del 59% de toda la recaudación anual por retenciones correspondiente a los seis complejos.

Así, pese a la reducción de las alícuotas, el mayor volumen exportado y la normalización de las declaraciones permitirían que los ingresos por derechos de exportación terminen 2026 prácticamente en línea con los del año anterior, con la soja nuevamente como principal fuente de recaudación del sector agroexportador.