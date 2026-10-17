Luis Caputo buscó llevar calma a los mercados: "Argentina tiene un excedente de dólares" + Agregar ámbito en









El ministro destacó el fortalecimiento de las arcas del BCRA. Inconsistencias de las afirmaciones que realizó en el escenario internacional.

Caputo con Cordeiro Guerra.

En una nueva actividad en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial, el ministro de Economía Luis Caputo realizó este sábado un repaso de su gestión económica, valorando el RIGI, la compra de divisas del BCRA, las políticas sociales y la apertura de mercados de materia prima.

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El evento se denominó "El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe” y contó con la participación de Susana Cordeiro Guerra, vicepresidente para Latinoamérica del Banco Mundial. Ante el público extranjero presente en la sala de conferencias de Bangkok, Caputo aseguró que "estamos haciendo todo lo que necesita el país para crecer" y enumeró: "Eliminar regulaciones, bajar impuestos, reducir los costos de financiamiento e invertir en infraestructura".

"Creo que esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer nuestro país más competitivo. Argentina siempre intentó ganar competitividad simplemente devaluando su moneda y eso demostró ser una estrategia muy equivocada", acotó el funcionario, quien valoró que "ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor".

Durante la conferencia el ministro insistió en que el país cuenta con un "excedente de dólares" para transitar "una situación mucho más estable" hasta las elecciones, y puntualizó que "solamente este año, el BCRA compró cerca de u$s16.000 millones”. Además se mostró optimista con las perspectivas de inversión por el RIGI: "Tenemos inversiones aprobadas por u$s50.000 millones y otros u$s160.000 millones en carpeta. Eso representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias".

El Ministro @LuisCaputoAR en el evento organizado por @BancoMundialLAC en Tailandia: “El RIGI está funcionando extraordinariamente bien; tenemos inversiones aprobadas por USD 50.000 millones y otros USD 160.000 millones en carpeta. Eso representa una cantidad de dólares… pic.twitter.com/iMOUtEhTYa — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 17, 2026 Defensa del programa económico Asimismo, valoró que "con este programa económico desafiamos esa teoría según la cual si un gobierno emprendía un proceso de consolidación necesariamente iba a ser impopular desde el punto de vista político. Y eso no está ocurriendo en la Argentina". "El ajuste se hizo sobre el sector público y la corrupción", remarcó.

Tras ello, analizó que "una de las razones es que cuidamos a los más vulnerables. De hecho, a pesar de haber reducido el gasto público un 30% en términos reales, todas esas prestaciones sociales aumentaron más del doble en términos reales". Además, planteó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar cubren "el 100% de la canasta básica alimentaria (CBA)". En octubre, la CBA ascendió a $738.690, mientras que la AUH es $156.588 por hijo y la Tarjeta Alimentar es de $149.425 en caso de tres hijos o más. En ese marco, reiteró que el Poder Ejecutivo logró resolver "la peor herencia económica de la historia" y que en la actualidad el país se encuentra en una posición "muy favorable" para competir en "lo que necesita" el mercado global: "Proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria".