Luis Caputo, en cumbre del FMI: "Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años"

En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial, el ministro de economía se mostró optimista respecto al futuro próximo, e indicó que los argentinos "nunca van a votar para volver a un pasado de casi hiperinflación y de múltiples tipos de cambio".

Luis Caputo señaló que "Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años".

El ministro de Economía, Luis Caputo , participó este jueves en la charla “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro” , que tuvo lugar en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Tailandia, dónde fue efusivamente optimista respecto al futuro próximo del país.

En el panel internacional, Caputo destacó el rumbo fiscal argentino: “En el primer mes de mandato logramos eliminar el déficit fiscal heredado, que era de cinco puntos del PBI” , afirmó. Cabe subrayar que del debate participaron la titular del F MI, Kristalina Georgieva ; el presidente del Eurogrupo y ministro de Economía de Grecia, Kyriakos Pierrakakis ; y referentes económicos de Tailandia y Nigeria , bajo la moderación de la periodista Lisa Abramowicz.

En ese sentido, el ministro de Economía argentino sostuvo que “ no eliminamos el déficit fiscal subiendo impuestos, sino reduciendo el gasto público en un 30%. En cierto modo, desmentimos el mito de que la consolidación fiscal era políticamente impopular”, añadió, al tiempo que destacó que “ nuestro Presidente mantiene un nivel de popularidad significativamente mayor que cualquiera de sus antecesores presidenciales que gestionaban déficit fiscales significativos”.

En la misma línea, "Toto" Caputo aseguró que “también desafiamos la teoría de que esto podría ser recesivo” e hizo hincapié en que “Argentina crecerá por tercer año consecutivo”. “Además, fuimos capaces de r educir la inflación desde el 211% en 2023 al 30% actual , una cifra aún alta, pero en un proceso de desinflación muy bueno, y fuimos capaces de generar más de 500.000 empleos” , agregó.

Durante su exposición, el economista planteó que el gobierno de Milei logró ordenar la economía y superar la "peor herencia económica de la historia".

En materia social, el ministro de Economía subrayó un fuerte descenso de la pobreza, afirmando que el indicador cayó del 57% al 32% . Según detalló, este derrumbe de 25 puntos porcentuales significó “sacar de la pobreza a casi una cuarta parte de la población”.

El detalle

Caputo precisó que “el país tiene superávit fiscal, superávit comercial y superávit en la cuenta corriente”. Y agregó: “La forma en la que continuaremos los próximos años es cumpliendo nuestro objetivo de reducir el peso del Estado en la economía. Eso lo vamos a hacer eliminando más impuestos; ya hemos eliminado el equivalente a tres puntos del PBI”.

Durante su exposición, el economista planteó que el gobierno de Milei logró ordenar la economía y superar la "peor herencia económica de la historia". En ese marco destacó que eso se realizó “sin violar ningún contrato, respetando siempre la santidad de los contratos y la propiedad privada, algo que Argentina nunca había hecho en el pasado, por eso, la mayoría de las empresas de todo el mundo ahora quieren invertir en Argentina”.

Durante su exposición, el economista planteó que el gobierno de Milei logró ordenar la economía y superar la "peor herencia económica de la historia".

En ese marco, analizó la importancia del RIGI: “Nos están recompensando con un voto de confianza al invertir grandes sumas de dinero en la economía real. En el RIGI estamos hablando de u$s200.000 millones para desplegar en los próximos años. Eso es casi un tercio de nuestro PBI”, deslizó Caputo, al tiempo que aseguró que estas inversiones “definitivamente garantizarán que nuestra productividad mejore, que nuestra tasa de crecimiento mejore, que creemos más empleos y de mejor calidad”.

El contexto global y político

Con respecto a la coyuntura de inestabilidad en la economía global, Caputo indicó que Latinoamérica, y especialmente la Argentina, pueden “capitalizar todos estos problemas porque produce prácticamente lo que el mundo necesita, como alimentos, energía y minerales críticos, de manera sumamente eficiente”.

En cuanto las elecciones de 2027, Caputo indicó que “la mayoría de la gente está valorando mucho los datos reales y nunca va a votar para volver a un pasado de casi hiperinflación y de múltiples tipos de cambio”.

Caputo mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Finalmente, Caputo concluyó afirmando: “Cuando me preguntan cuál es el mayor riesgo a la hora de invertir en nuestro país, me gusta decir que el mayor riesgo es no invertir en la Argentina, porque definitivamente no tengo ninguna duda de que vamos a seguir este camino y de que la Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años”.