El presidente argentino coincidirá Xi Jinping en la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami. Las condiciones de activación del swap y el malestar de China.

Intervenciones en el mercado y un pedido de ayuda al Partido Comunista chino: fue una semana de paradojas en el gobierno libertario.

Contra las cuerdas del mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que solicitó a China disponer de u$s5.000 millones del swap de monedas . Las declaraciones inconsultas incomodaron a las autoridades del gigante asiático. Exfuncionarios del Banco Central (BCRA) advirtieron que la activación no es automática y que el Banco Popular de China exige el cumplimiento de una serie de pasos burocráticos. Fuentes diplomáticas adelantaron a Ámbito que la cumbre del G20, que se realizará entre el 14 y el 15 de diciembre en Miami, podría ser fundamental para un encuentro entre Milei y Xi Jinping. El gesto clave que le pedirán al presidente argentino.

“No les gustó nada el anuncio mediático de Caputo. Ellos son muy formales y prefieren que avancen primero las áreas técnicas. En el caso del swap, los anuncios se hacen de forma conjunta ”, explicó un diplomático con profundo conocimiento de la idiosincrasia del Gobierno chino.

La declaración del Ministro de Economía se hizo a las apuradas. La suba del riesgo país, la asfixiante presión cambiaria y las dudas del mercado sobre el programa financiero obligaron a Caputo a dar una señal. Algunos operadores la calificaron como una muestra de desesperación: “Al final, los comunistas terminan salvando al anarcocapitalista” , dijeron no sin ironía.

Lo concreto es que, a pesar de los agravios permanentes del Gobierno y de una política exterior decididamente subordinada a los intereses de Estados Unidos, China podría extender la mano una vez más. ¿Por qué? Por un objetivo de largo plazo que plantea Xi Jinping y que trasciende las afinidades políticas: la intención de internacionalizar su moneda, el yuan .

De todas formas, la Cancillería tendrá que hacer un esfuerzo para recomponer las relaciones. “Las operaciones en los medios, habituales en Argentina, no caen tan simpáticas en China”, explicó una fuente diplomática inapelable y agregó: “Para destrabar el desembolso, seguramente Milei tendrá que hacer algún gesto, lo más probable es que le pidan una visita presencial a China” .

La cumbre del G20, que se llevará a cabo en Miami entre el 14 y el 15 de diciembre, podría ser el escenario propicio para comenzar el “operativo ablande”. Allí se verán las caras el presidente chino, Xi Jinping, y su par argentino.

El desafío de acercar posiciones

El Gobierno decidió esta semana volver a intervenir en el mercado para evitar un salto en la brecha cambiaria. Los volúmenes operados el miércoles superaron los u$s420 millones y los u$s570 millones con el AL30 y el GD30, respectivamente, según fuentes del mercado. Para tomar dimensión de la intervención, el promedio de noviembre venía orillando los u$s126 millones diarios operados.

Es una dinámica compleja cuando todavía faltan unos once meses para las elecciones. Tal vez esos apuros hicieron que Milei olvidara que en 2023 acusó al Gobierno encabezado por Xi Jinping de “asesinar” a sus propios ciudadanos y lo llevaron a enterrar la promesa de “no hacer negocios con comunistas”.

El tono del anuncio dio por confirmado algo que lleva su tiempo. El exvicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, dijo que la automaticidad que describió Caputo al anunciar la activación es “dudosa” y completó: “Lo que se va a hacer es pedir formalmente la activación del swap”.

Carrera aportó otro dato valioso: los u$s5.000 millones del tramo activado por la Argentina representaban, según sus estimaciones, alrededor del 90% del monto total activado de los 37 swaps que China mantiene en todo el mundo. El exvicepresidente del BCRA destacó que se trata de una operación excepcional a la que recurren muy pocos bancos centrales.

Quizás el giro pragmático del Presidente ayude a acercar posiciones, pero Pekín probablemente esté mirando más algunas medidas concretas que las declaraciones incendiarias del Milei candidato. Por ejemplo, la exclusión directa de empresas chinas de licitaciones importantes y una disposición del Centro Nacional de Ciberseguridad que podría expulsar del mercado argentino a las principales firmas chinas del sector de las telecomunicaciones.

Sobre este último punto, falta apenas el visto bueno del ENACOM para que se implemente la Disposición 7/2026 y se exija, como única posibilidad de validación, el certificado SCS 9001, emitido por la asociación privada estadounidense Telecommunications Industry Association (TIA). No se podrán utilizar otras normas internacionales, como las ISO, por ejemplo.

Todo tiene una explicación: la TIA, sin analizar cuestiones técnicas, rechaza a todas las firmas que tienen restricciones de seguridad de Estados Unidos. Esto excluye automáticamente a empresas como Huawei y ZTE. El alcance de la medida es tan amplio como discrecional. No impactará solo sobre las entidades públicas, sino sobre todo aquello que homologue el ENACOM, organismo que deberá definir qué se considera “infraestructura crítica” sin que, hasta el momento, se conozcan parámetros establecidos para hacerlo.

¿Y "San Bessent"?

Otro punto a resolver estará en la vereda de enfrente. En abril de 2025, durante su visita a Buenos Aires, el secretario del Tesoro de Estados Unidos declaró a Bloomberg que Argentina debía cancelar el swap de monedas con China una vez que lograra acumular suficientes reservas. En esa entrevista, calificó los acuerdos financieros chinos en la región como “acuerdos de rapiña” disfrazados de ayuda.

El jueves por la noche, luego de la declaración de Caputo, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, reaccionó en su cuenta de X: “Esta noche conversé con el presidente Trump @POTUS en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente @JMilei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”.

La principal duda que circula en el mercado es: ¿Estados Unidos sigue siendo el prestamista de última instancia? ¿Qué pasó con el swap de u$s20.000 millones que el Gobierno dice tener disponible? ¿Por qué no acudir al aliado estratégico? La especulación de que la derrota electoral de los republicanos acota el margen de maniobra de "San Bessent" cobra más fuerza.

Intervenciones en el mercado y un pedido de ayuda al Partido Comunista chino: fue una semana de paradojas en el gobierno libertario. La última fue que, mientras el Congreso votaba una ley para blindar la independencia del Banco Central, el Ministro de Economía anunciaba una medida cuyo anuncio debería haber encabezado el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.