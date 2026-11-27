Un juez pidió informes a la Auditoría General de la Nación y explicaciones sobre las operaciones con Economía. Las medidas habían sido ordenadas días antes de que se conociera el informe final difundido por la Auditoría que reveló que el oro está en Londres. El juzgado aguarda respuestas.

Archivo. Las medidas fueron ordenadas el 27 de octubre, luego de los requerimientos formulados por el Ministerio Público Fiscal antes de expedirse sobre la denuncia.

El juez Ariel Lijo reclamó a la AGN el informe completo que detectó irregularidades en los estados contables del BCRA y exigió a este organismo que detalle quiénes tenían facultades para decidir sobre el oro , qué controles existían y qué bancos intervinieron. También pidió conocer si hubo instrucciones o intercambios con el Ministerio de Economía.

La Justicia ordenó diversas medidas de prueba en la causa que investiga las operaciones realizadas con las reservas de oro del Banco Central (BCRA). Entre las principales disposiciones , Lijo pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que entregue el informe completo sobre los estados contables del organismo al 31 de diciembre de 2025, junto con toda la documentación respaldatoria y los papeles de trabajo vinculados con las operaciones cuestionadas.

La decisión apunta a reconstruir cómo se administraron, dispusieron y eventualmente contrataron operaciones relativas a las reservas de oro, quiénes intervinieron y bajo qué procedimientos se tomaron las decisiones.

En concreto, el magistrado requirió a la AGN una copia íntegra del informe correspondiente a la Actuación 423/2025, aprobado mediante la Resolución 205/2026. También solicitó que remita las eventuales disidencias parciales, sus fundamentos y la respuesta que brindó el propio Banco Central frente a las observaciones de los auditores.

El juzgado también quiere conocer si, después de esa contestación, se realizaron nuevas evaluaciones, requerimientos o intervenciones sobre las observaciones formuladas. En ese caso, la AGN deberá enviar las actuaciones e informar cuál es su estado actual.

Lijo pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que entregue el informe completo sobre los estados contables del organismo al 31 de diciembre de 2025.

Uno de los puntos centrales es la identificación de las entidades financieras que participaron en las operaciones vinculadas con la administración y disposición de las reservas de oro.

El Banco Central, bajo la lupa

En paralelo, el juez le pidió al propio BCRA que informe cuál era el marco normativo que regulaba las decisiones sobre las reservas de oro y, especialmente, cuáles eran las facultades y competencias de las distintas áreas y funcionarios que podían intervenir.

La entidad deberá detallar los procedimientos previstos para instrumentar y aprobar esas operaciones, los mecanismos de control interno y las instancias de supervisión. Además, tendrá que acompañar toda la documentación que respalde sus explicaciones e identificar a los bancos que participaron. Otro requerimiento relevante apunta a la relación con el Ministerio de Economía.

El juzgado pidió que el Banco Central informe si, desde 2025 hasta la actualidad, existieron directivas o intercambios institucionales con el Palacio de Hacienda sobre la administración de las reservas en oro y las operaciones de derivados con subyacente oro. En caso afirmativo, deberá aportar las constancias y actuaciones correspondientes.

Las medidas fueron ordenadas el 27 de octubre, luego de los requerimientos formulados por el Ministerio Público Fiscal antes de expedirse sobre la denuncia. En la misma resolución, el magistrado tuvo presente una nueva ampliación de la presentación realizada por el abogado denunciante Gregorio Dalbón.

La investigación penal busca determinar cómo se instrumentaron las operaciones con el oro del BCRA, qué funcionarios y entidades financieras participaron y si se respetaron las normas y controles previstos para el manejo de las reservas internacionales.

La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó que el Banco Central envió 1.000 barras de oro a Londres, entre junio y agosto de 2024, y que la operación se realizó sin un instructivo formalmente aprobado que estableciera etapas, responsables y controles.

Además, detectó que el traslado modificó la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos individualizados y pasó a contar con un “derecho de crédito sobre oro no asignado”. El organismo también advirtió que no pudo acceder a la póliza de seguro del transporte ni obtener documentación suficiente para reconstruir las condiciones de las operaciones.

Otro de los puntos fue la detección de tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy en una cuenta de oro en el exterior, que el BCRA había negado haber realizado.

Según la AGN, sus propios registros contables y los extractos del Banco de Pagos Internacionales (BIS) acreditaron esos movimientos, pero no se entregaron los contratos ni los antecedentes sobre autorizaciones, contrapartes y rendimientos.

El informe también recordó las pérdidas de u$s1.023 millones registradas en operaciones con derivados y cuestionó que no se pudiera determinar si el oro fue utilizado como garantía ni si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad.

Finalmente, reclamó mayor protección de los activos externos y pidió repatriar el oro al Tesoro del Banco Central. El informe aún no está en la causa penal, según fuentes judiciales.