Mecánica de lo insostenible: Luis Caputo, deuda y el abismo financiero que acecha a la Argentina preelectoral

Las señales de alarma no son menores; el riesgo país sigue en niveles prohibitivos, el MSCI ratificó a la Argentina como “standalone” y las reservas netas no logran recomponerse de forma genuina. A esto se suma un mercado que, aunque por ahora compra la narrativa de “desinflación ordenada”, podría volverse contra el plan si los flujos de dólares se disipan o si el resultado electoral no acompaña. En este escenario, se multiplican las dudas sobre la sostenibilidad del actual andamiaje financiero.

Ilusión de estabilidad: el dólar planchado y la inflación que desacelera

La aparente calma en el mercado de cambios -con el dólar oficial estable- ha favorecido la colocación de deuda en pesos a tasa fija. La apuesta oficial es que la desinflación continúe hasta octubre y permita estirar la estrategia sin sobresaltos. Sin embargo, como alguien dijo, este escenario tiene fecha de vencimiento; la oferta de dólares es transitoria y las señales de alerta se multiplican. En julio, por ejemplo, vencen compromisos en moneda extranjera por U$S 5.000 millones, que sólo podrán cubrirse con nueva deuda externa. En este contexto, cada dólar adquirido para sostener las reservas implica inyectar pesos, erosionando el aparente éxito monetario.

La paradoja del equilibrio endeble: utilidades del BCRA y presión sobre las RIN

El Tesoro tiene actualmente $12,1 billones depositados en el BCRA, producto de utilidades transferidas por $11,7 billones. Si estos fondos se canalizan a la compra de dólares, se incrementa la base monetaria. Si no se usan, quedan como contabilidad pasiva, sin impacto real. ¿Hasta dónde puede llegar esta ilusión de equilibrio? Todo depende de la demanda de dinero, que es notoriamente frágil en contextos de alta incertidumbre política y social.

Riesgo país y aversión al retorno: el efecto MSCI y el techo de la deuda

La decisión de MSCI de mantener a la Argentina en la categoría de “standalone” ha sido un golpe directo a la credibilidad del gobierno ante los inversores internacionales. Los ADRs cayeron hasta un 5% y los flujos de fondos globales se replegaron de la plaza local. Con tasas internas del 30-35% en pesos, y retornos esperados del 42% en bonos Dollar Linked, la deuda argentina parece pagar bien. El problema es que paga “demasiado”, lo que revela una percepción de riesgo creciente. Como enseña la teoría de bonos, altos rendimientos implícitos no significan oportunidad, sino peligro (Graham; Klarman; Rodríguez Cacio, 2022).

Si el gobierno logra llegar a octubre sin sobresaltos, lo habrá hecho a costa de una ingeniería financiera cada vez más precaria. Pero si el resultado electoral no acompaña, o si los dólares de corto plazo dejan de llegar, el andamiaje puede colapsar con velocidad. Ya en 2025 comenzarán los vencimientos relevantes de deuda externa, y en 2026 la exigencia de refinanciación se volverá insostenible si el riesgo país no cae sustancialmente. La historia argentina no es ajena a este tipo de procesos; lo vivido en los finales de De la Rúa (2001) y de Macri (2018-2019) está fresquísimo en la memoria de los mercados. La pregunta no es si habrá crisis, sino si la estamos anticipando o incubando. En el actual contexto de fragilidad institucional, conflictividad social creciente y dependencia externa estructural, las condiciones están dadas para una tormenta perfecta.

