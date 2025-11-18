Mar del Plata o Río de Janeiro: el destino donde tus dólares rinden más

A la hora de elegir dónde vacacionar, saber cómo rinde cada dólar puede marcar la diferencia entre ahorrar o gastar de más sin darte cuenta.

Comparar precios antes de viajar permite cuidar cada dólar. Hoteles, vuelos y comida muestran grandes diferencias entre los dos destinos más elegidos.

El calor ya se siente y la temporada de descanso se acerca. En este escenario, el valor del dólar cobra un rol clave a la hora de decidir dónde vacacionar . Entre la costa atlántica argentina y las playas brasileñas , los precios generan sorpresas que pueden inclinar la balanza a favor del exterior.

Con los valores actuales, muchos argentinos consideran que cruzar la frontera es más accesible que recorrer su propio país. Entre pasajes, hotel y comidas, la comparación deja un claro ganador para quienes buscan aprovechar al máximo cada peso convertido en dólar .

Para muchos bolsillos, la decisión entre un destino nacional o internacional depende de los precios. Con el tipo de cambio a favor y promociones tentadoras, Brasil aparece como una opción competitiva. En contraste, algunos destinos argentinos presentan tarifas elevadas que sorprenden incluso a los más fieles.

Gestionar bien el dólar puede marcar la diferencia entre derroche y ahorro. Dos playas, dos realidades de precios: elegí con la calculadora en mano.

Los viajeros que comparan costos descubren que, en algunos casos, vacacionar en el exterior implica u n menor esfuerzo económico . Por eso, analizar precios antes de reservar puede marcar una gran diferencia al momento de cerrar el presupuesto.

Un pasaje de ida y vuelta a Mar del Plata ronda los 160.000 pesos en temporada alta . A esto se suma el alojamiento, que en promedio cuesta 60.000 pesos por noche en un hotel de tres estrellas. Para una estadía de siete días, el gasto total supera los 700.000 pesos sin incluir extras.

En cuanto a la comida, almorzar o cenar afuera puede costar entre 8.000 y 15.000 pesos por persona, dependiendo del lugar. A pesar de la cercanía, los números no siempre resultan tan convenientes para quienes buscan ahorrar.

Cuánto cuesta vacacionar en Rio de Janeiro

Viajar a Río de Janeiro implica un costo promedio de 300 dólares por un pasaje ida y vuelta. El hospedaje parte desde los 35 dólares la noche, en alojamientos confortables y bien ubicados. En total, una semana puede costar menos de 600.000 pesos al cambio oficial.

La gastronomía en Brasil ofrece precios competitivos: una comida completa ronda los 10 dólares por persona. Con clima asegurado y playas paradisíacas, Río se posiciona como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan optimizar su presupuesto en dólares.