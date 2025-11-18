Los ADRs retroceden hasta 4,6% y los bonos en dólares también caen + Seguir en









Los mercados continúan observando el boom de ONs en el mercado local, mientras que el mercado internacional pone el foco en las compañías vinculadas a la IA.

Los mercados se toman un respiro tras el rally poselectoral. Depositphotos

Los ADRs caen hasta 4,6% y los bonos en dólares retroceden este martes, mientras que el S&P Merval opera a la baja. Tras el fuerte rally poselectoral, las acciones se toman una pausa mientras el mercado celebra la normalización de la macroeconomía. Al mismo tiempo, se espera la próxima licitación de deuda, cuyo menú se va a conocer este jueves.

En ese contexto, los títulos en dólares operan con bajas generalizadas de hasta 0,4% de la mano del Bonar 2029. A contramano, el Bonar 2038 sube 0,2%. En tanto, el riesgo país, medido por el J.P Morgan se sostiene en torno a los 621 puntos básicos.

Analistas resaltan el accionar de varias empresas decididas a lanzar los instrumentos denominados "Obligaciones Negociables" (ON) con la idea de tener fondos frescos con bajos intereses y más largo plazo.

“El mercado local cayó ayer lunes en un contexto de elevada volatilidad en los mercados internacionales, con incógnitas sobre la marcha de la economía en EEUU y la respuesta de la Fed en materia de política monetaria, además de algunos cuestionamientos sobre los niveles de valuación en compañías de IA. Yendo a lo puramente doméstico, los inversores aguardan por algo más de color respecto a la política de acumulación de reservas, que en las últimas jornadas fue calificada de prioritaria por el gobierno.

En este contexto, con muchas colocaciones de ON en USD por parte de empresas privadas, el importante flujo lleva a presión a la baja en el dólar oficial, pero con el CCL estable, ampliando la brecha cambiaria al nivel más alto desde el lunes post elecciones legislativas. Aun así, los futuros de dólar siguen mostrándose por debajo del techo de la banda al menos hasta julio de 2026", afirmó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

S&P Merval y ADRs El S&P Merval opera con una caída del 3,3% en 2.828.821,10 puntos, mientras que en dólares cede 2,6% a 1.917,29 puntos. Las acciones que más pierden son Sociedad Comercial del Plata (-5,7%), Banco BBVA (-3,9%) y Banco Macro (-3,9%). En tanto, los ADRs operan aún sin tendencia definida con bajas de hasta el 4,6% de la mano de Banco Macro, seguido por Banco BBVA (-4,5%) y Grupo Supervielle (-4,5%).