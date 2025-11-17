Planificá tus vacaciones en dólares: cuanto cuestan los destinos más elegidos para el verano

Planificar con tiempo puede hacer la diferencia: conocé cuánto sale veranear en el exterior y qué opciones en dólar eligen los argentinos.

Los destinos internacionales ganan terreno entre los argentinos que buscan previsibilidad.

Con los alquileres turísticos por las nubes y el clima económico cada vez más incierto, vacacionar en el exterior aparece como una opción atractiva. Cada vez más argentinos miran con interés las propuestas en dólares , comparando precios y buscando experiencias que combinen relax y buenos servicios.

Las agencias de viaje detectaron un aumento en las reservas a destinos internacionales, especialmente entre quienes prefieren prever sus gastos en una moneda más estable. El verano 2026 está a la vuelta de la esquina y ya se conocen los valores de algunos de los lugares más solicitados.

A la hora de elegir un lugar para vacacionar, el presupuesto sigue siendo un factor decisivo. Muchas personas optan por contratar paquetes completos en dólar para tener mayor previsibilidad. Las propuestas en playas paradisíacas o all inclusive resultan muy tentadoras.

Viajar se volvió un plan más calculado: cada vez más argentinos eligen escapadas en el exterior y cotizan todo en dólar para no llevarse sorpresas.

Las tarifas varían según la fecha de viaje, los servicios incluidos y el tipo de cambio al momento de la compra. Sin embargo, hay tendencias claras sobre los destinos más buscados por los turistas argentinos.

Este destino mexicano encabeza el ranking de los más solicitados. Un paquete de 7 noches con aéreo y hotel all inclusive ronda los 1700 dólares por persona . Las excursiones a cenotes y ruinas mayas completan una experiencia inolvidable.

La relación precio-servicio lo convierte en una opción muy competitiva frente a otros destinos caribeños. Además, la conectividad aérea permite llegar sin escalas desde Buenos Aires.

Maceió

La costa brasileña también mantiene su atractivo. En Maceió, un paquete similar cuesta aproximadamente 1300 dólares. Las playas tranquilas, el clima ideal y la cercanía geográfica suman puntos a su favor.

Este destino se elige por su naturaleza exuberante, los resorts familiares y la posibilidad de realizar actividades acuáticas sin gastar de más.

Turquía y Egipto

Estos destinos más exóticos crecen entre quienes buscan experiencias culturales y aventura. Los paquetes a Turquía o Egipto, con vuelos, traslados, alojamiento y guías, parten desde los 2700 dólares.

El valor incluye circuitos guiados, visitas a sitios históricos, comidas y seguro de viaje. Aunque no son las opciones más económicas, muchos las eligen por el impacto que generan y las historias que dejan para siempre.

Sudáfrica

Una propuesta distinta y llena de contrastes es Sudáfrica. Los paquetes turísticos con vuelo, alojamiento y excursiones parten desde los 2900 dólares. Incluyen visitas a reservas naturales, experiencias gastronómicas y recorridos por ciudades como Ciudad del Cabo y Johannesburgo.

Este destino gana popularidad por su riqueza cultural, la posibilidad de hacer safaris y su fusión de naturaleza con modernidad. Ideal para quienes buscan algo diferente y memorable.