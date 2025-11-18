El dólar blue cedió en dos de las últimas tres ruedas y ya bajó $120 de su récord de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cedió $5 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

De esta manera, el billete paralelo cayó en dos de las últimas tres ruedas y ya está $120 por debajo de su máximo valor histórico, cuando el pasado 22 de octubre llegó a los $1.550.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.400 .

El dólar CCL opera en $1.471,29 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.

El dólar MEP cotiza a $1.440,51 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 18 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 18 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.469,52, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 18 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.000, según Binance.