El dólar blue cedió $5 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue cedió en dos de las últimas tres ruedas y ya bajó $120 de su récord de octubre
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 18 de noviembre
De esta manera, el billete paralelo cayó en dos de las últimas tres ruedas y ya está $120 por debajo de su máximo valor histórico, cuando el pasado 22 de octubre llegó a los $1.550.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, martes 18 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.400.
Valor del CCL hoy, martes 18 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.471,29 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 18 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.440,51 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 18 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 18 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.469,52, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 18 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.000, según Binance.
